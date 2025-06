La sala Rosales acoge la muestra de Sofía Morales 'Paisajes de Torrelaguna'

LV Murcia Martes, 24 de junio 2025, 23:37 Comenta Compartir

'Paisajes de Torrelaguna' es el nombre de la nueva exposición que se inauguró este martes en la sala Rosales del Museo Ramón Gaya de Murcia, en la Casa Palarea de la Plaza de Santa Catalina, con obras de la pintora y periodista cartagenera Sofía Morales. El entorno rural de Torrelaguna, en la Comunidad de Madrid, lugar donde Sofía Morales encontró un espacio de concentración, lejos del ruido urbano, queda retratado en una colección de obras de la pintora y periodista nacida en Cartagena fallecida en Madrid hace veinte años.

Allí plasmó las estaciones, la luz cambiante, los surcos, los ocres del otoño, el frío del invierno... Un paisaje que contrastaba con el mar de su ciudad natal, que dejó siendo niña al trasladarse a Murcia, ciudad donde se formó como pintora junto a Garay, Planes y, sobre todo, Joaquín.

La muestra incluye obras de propiedad familiar, procedentes de la colección de Emilio Morales, sobrino de la artista y comisario de la exposición junto a Rafael Fuster. El conjunto refleja «una mirada precisa, sin artificios ni pretensiones», indican desde la pinacoteca sobre «una pintura íntima que no fue su medio de vida, pero sí un compromiso vital». Como escribió la propia artista: «Hice un gran esfuerzo por no defraudar a quienes creyeron en mí, a quienes me alentaron, a quienes me nombran». La muestra se podrá visitar hasta el 17 de septiembre.

