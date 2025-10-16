La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Jorge Martínez. Ros Caval
Toros al natural

Ruptura del totanero Jorge Martínez y Ruiz Manuel

Francisco Ojados

Francisco Ojados

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:20

Comenta

La relación de apoderamiento que unía al torero de Totana Jorge Martínez y su hasta ahora representante Ruiz Manuel ha llegado a su fin de ... manera amistosa. Ambos lo hacían público esta semana después de una temporada en la que Jorge Martínez solo ha podido hacer el paseíllo vestido de luces en dos ocasiones, una en Yecla el 25 de mayo, y otra en Vera el pasado 28 de septiembre, ambos compromisos saldados con sendas salidas a hombros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  2. 2

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  3. 3

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  4. 4 Las redes de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar comienzan a recibir agua limpia
  5. 5 Los Alcázares pide a la Mancomunidad la compensación de daños a vecinos y empresarios por el corte de agua
  6. 6 El restaurante que se ha impuesto como referente en el puerto de Cartagena
  7. 7 Los trenes de Cercanías y Media Distancia entre Murcia y Alicante se verán afectados por obras este fin de semana
  8. 8 Nuevos nombramientos del obispo de la Diócesis de Cartagena
  9. 9 El delegado del Gobierno reconoce que «está encima de la mesa» el cierre del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos de Lorca
  10. 10

    Desbloquean el proceso para adjudicar el bulevar del soterramiento en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ruptura del totanero Jorge Martínez y Ruiz Manuel

Ruptura del totanero Jorge Martínez y Ruiz Manuel