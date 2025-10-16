Ruptura del totanero Jorge Martínez y Ruiz Manuel

La relación de apoderamiento que unía al torero de Totana Jorge Martínez y su hasta ahora representante Ruiz Manuel ha llegado a su fin de ... manera amistosa. Ambos lo hacían público esta semana después de una temporada en la que Jorge Martínez solo ha podido hacer el paseíllo vestido de luces en dos ocasiones, una en Yecla el 25 de mayo, y otra en Vera el pasado 28 de septiembre, ambos compromisos saldados con sendas salidas a hombros.

Jorge, que cumplía este 2025 su tercer año de alternativa, se ha visto bruscamente parado tras haber sido figura del escalafón de novilleros, con triunfos en las plazas más importante del panorama taurino, y tomar una alternativa de postín en Almería el 21 de agosto de 2023, con Juan Ortega como padrino y Roca Rey de testigo. Martínez y Ruiz Manuel mantenían una relación iniciada cuando el torero de Totana llegó a la Escuela Taurina de Almería, siendo profesor el hasta ahora apoderado, que ha sido quien ha gestionado la carrera del diestro murciano desde novillero hasta ahora.

El diestro se encuentra estos días de vacaciones, una vez finalizada la temporada, en busca de reordenar las ideas. De cara a la próxima temporada se plantea cambiar su domicilio a tierras gaditanas, a la sierra, para estar cerca del toro y un entorno de profesionales.

En Segura de la Sierra Filiberto a hombros en Ugíjar (Granada)

Se quedó sin torear en su tierra el sábado, donde estaba anunciado en un festival suspendido por la alerta meteorológica en la quedó sumida la Región de Murcia el pasado fin de semana. Sin embargo, el torero de Calasparra, Filiberto Martínez, sí pudo enfundarse el traje de luces el domingo en la localidad granadina de Ugíjar.

Filiberto salió de la plaza a hombros junto al rejoneador Andrés Romero. El calasparreño paseó las dos orejas del tercer toro de la tarde, al que aprovechó en una faena de mucha torería. El resultado del festejo fue el siguiente: Toros de Jódar y Ruchena para Andrés Romero, palmas y dos orejas; José Garrido, palmas y silencio y Filiberto, dos orejas y ovación.

Finca La Herencia Torre Pacheco acoge otro festejo del segundo Encuentro de Escuelas

La Escuela Taurina de Murcia 'El Toreo', organizadora del II Encuentro de Escuelas Taurinas de Murcia, organiza este domingo la tercera entrega de este ciclo de festejos de promoción para alumnos de diversas escuelas. En horario matinal, a las 11:30 horas en la Finca La Herencia, sita en la pedanía pachequera de El Jimenado, comenzará este este festejo en el que participarán los alumnos de la Escuela «El Toreo», de Murcia, Toni Marín e Iván de Benito, junto a Dani Rivas (de la Escuela Taurina de Linares) y Saúl Collado (de la Escuela Taurina de Badajoz), quienes lidiarán cuatro novillos de la ganadería sevillana de Julio de la Puerta. Además, este festejo contará con la actuación del presidente de la Escuela Taurina de Murcia y profesor de la misma, Luis Sánchez «Guerrita», quien conmemorará el 50 aniversario de su alternativa toreando un novillo de la misma ganadería en una clase magistral para sus alumnos.

En Motul Nuevo compromiso de Ureña en México

Paco Ureña regresará a México la próxima semana, donde tiene confirmada una corrida de toros el el domingo 26 de octubre en Motul, donde abrirá la temporada taurina local.

En esta primera corrida del serial otoño-invierno Paco Ureña encabeza un cartel en el que estará acompañado por dos toreros mexicanos reconocidos, Juan Pablo Sánchez y Héctor Gutiérrez, ambos de Aguascalientes. El festejo dará comienzo a las cuatro y media de la tarde, hora local, y en el mismo se lidiarán toros de la ganadería de La Estancia, de la familia Martínez Vertiz.

25 de octubre La Peña Taurina Yeclana celebra su gala 'Triunfadores'

La Peña Taurina Yeclana, una de las más activas de la Región de Murcia, ha anunciado su tradicional comida homenaje y acto de entrega de sus galardones 'Triunfadores' de 2024. El acto se celebrará el sábado 25 de octubre a las dos de la tarde, en el Restaurante Mediterráneo de Yecla. Durante el mismo se hará entrega de los galardones al 'Taurino Triunfador de la temporada 2024', siendo el premiado el matador de toros Daniel Luque, y el premio al 'Taurino del año 2024', que recae en esta ocasión en la ganadería de D. Santiago Domecq Bohórquez. Colaboran Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Yecla.