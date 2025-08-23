La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Robert Pocklington, afincado en Murcia desde hace décadas, fue presidente de la Sociedad Española de Estudios Árabes (SEEA). Vicente Vicéns / AGM
Hispanista, filólogo y especialista en toponimia

Robert Pocklington: «No hay discusión, Murcia fue fundada en junio del año 825»

El académico de número de la Real Academia Alfonso X recuerda cómo se fijó la fecha tras el error del Consejo Regional

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:16

Robert Pocklington (Peterborough, Inglaterra, 1952), doctor en Lingüística Árabe y Románica, antiguo alumno de Cambridge [en 1991 se doctoró en esta universidad sobre el tema ' ... Topónimos, antropónimos y préstamos léxicos de origen árabe'] y Académico de Número de la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia, fue quien acabó con la polémica de la fecha de fundación de Murcia en el año 825. LA VERDAD se hizo eco de aquello en su edición del 28 de julio de 1987. «El acontecimiento tuvo lugar en el año 825 y no en el 831, como decía un folleto editado por el Consejo Regional hace seis años para celebrar precisamente el mil ciento cincuenta aniversario de la Fundación de Murcia». Según dijo entonces el hispanista británico, «la diferencia de años nace de un simple error de copia». «Ya no hay discusión, la auténtica fecha de redacción del acta de fundación de la ciudad de Murcia fue domingo 4 de rabī I del año 210 de la héjira, es decir, domingo, 25 de junio de 825. Los aniversarios de este acontecimiento, decisivo para el posterior florecimiento de Murcia, deben calcularse a partir de esta fecha, olvidándose de modo definitivo la de 21 de abril de 831, fruto de un mero error de copia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  2. 2 Controlado el incendio en las cuestas del Cedacero en Cartagena
  3. 3 Ganga inmobiliaria: subastan más de 20 inmuebles en la Región de Murcia desde 600 euros
  4. 4 Un menor de 13 años resulta herido tras el ataque de dos perros en San Javier
  5. 5 Una maleta abandonada en el centro de Murcia con casi un kilo y medio de marihuana
  6. 6 Los héroes que escoltaron en Murcia hasta La Arrixaca a Hugo, un niño de dos años
  7. 7 Los vecinos de Joven Futura, en Murcia, anuncian protestas para exigir la legalización de esta urbanización
  8. 8

    Los insultos, amenazas y agresiones a sanitarios se disparan con 450 casos declarados hasta agosto
  9. 9 Atasco de embarcaciones en el puente del Estacio de La Manga por una avería
  10. 10

    Así será la vida de la Princesa Leonor en San Javier: «Será una compañera más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Robert Pocklington: «No hay discusión, Murcia fue fundada en junio del año 825»

Robert Pocklington: «No hay discusión, Murcia fue fundada en junio del año 825»