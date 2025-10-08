Los Reyes de España y Bélgica inauguran el Festival Europalia en Bruselas, con Cantoría y Ramón Gaya como representación murciana

El ensemble ofrecerá en diciembre dos conciertos en Bélgica, uno en el Palacio de Bozar de Bruselas y otro en el Auditorio De Bijloke de Gante, con un programa dedicado a la recuperación de villancicos barrocos de las catedrales españolas

Los Reyes de España y los reyes de los belgas y el ministro de Cultura español, con el cuadro de Ramón Gaya al fondo durante el recorrido por la exposición 'Luz y sombra. Goya y el realismo español'.

Sus Majestades los Reyes de España y de Bélgica, junto al ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, y el ministro de Asuntos Exteriores belga, inauguraron ayer en el Palacio de Bozar de Bruselas una nueva edición del prestigioso Festival Europalia, dedicado este año a España. El acto oficial contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito cultural de ambos países y ofreció una vista previa de las exposiciones y actividades que marcarán los próximos meses de programación.

Entre las principales propuestas destacó la gran exposición 'Goya. Un artista europeo', acompañada por una muestra paralela dedicada al pintor murciano Ramón Gaya, cuya obra dialoga con el universo del maestro aragonés en una reflexión sobre el arte, la identidad y la mirada contemporánea hacia la tradición pictórica española.

La representación murciana en esta edición de Europalia se completó con la participación del grupo vocal español Cantoría, fundado y dirigido por el murciano Jorge Losana, quien también asistió al acto. El ensemble ofrecerá en diciembre dos conciertos en Bélgica —uno en el Palacio de Bozar de Bruselas y otro en el Auditorio De Bijloke de Gante— con un programa dedicado a la recuperación de villancicos barrocos de las catedrales españolas, un repertorio poco conocido que el grupo está rescatando y dando a conocer internacionalmente.

Ampliar Cantoría, con Jorge Losana (segundo por la derecha, en primera fila).

Estos conciertos forman parte de la gira europea 2025-2026 de Cantoría, que comenzó la semana pasada con una actuación en Roma dentro de las celebraciones del milenario de Montserrat, y que continuará con presentaciones en el Wigmore Hall de Londres, el Concertgebouw de Ámsterdam, la Salle Cortot de París, la Fundación Juan March de Madrid, el BOZAR de Bruselas y De Bijloke Gante.

En febrero de 2026, Cantoría grabará su segundo disco en el Centro Nacional de Música de Polonia (NFM, Wrocław), con apoyo de la Fundación BBVA, centrado precisamente en estos villancicos barrocos que constituyen la herencia directa de las célebres ensaladas del Renacimiento ibérico.

Cantoría es la promotora del Festival ECOS de Sierra Espuña, una iniciativa organizada junto a la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña y sus seis ayuntamientos, con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Región de Murcia

Además de su intensa actividad internacional, Cantoría es la promotora del Festival ECOS de Sierra Espuña, una iniciativa organizada junto a la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña y sus seis ayuntamientos, con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Región de Murcia. El festival, que se ha consolidado como una referencia europea en la promoción de la música antigua en entornos rurales, ha sido reconocido recientemente por la Red Europea de Música Antigua (REMA) como Best Capacity Building Project.

La presencia de Ramón Gaya y Cantoría en Europalia confirma el dinamismo cultural de la Región de Murcia y su creciente proyección internacional, uniendo las artes plásticas y la música histórica bajo el sello de la creatividad y la excelencia.