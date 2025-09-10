'Remátame otra vez', la comedia con Belinda Washington producida por Carlos Sobera, llega este jueves al Romea

Natari Producciones y Pentación Espectáculos presentan en la Feria de Murcia esta obra de Rodrigo Sopeña y Alberto Papa-Fragomén que cuenta en el reparto con Ángel Ruiz, Jesús Cabrero, Juanjo Cucalón y Roser Pujol

Este jueves 11 de septiembre aterriza en Murcia 'Remátame otra vez', una comedia de Rodrigo Sopeña y Alberto Papa-Fragomén en la que el actor y presentador de 'First dates' Carlos Sobera ha participado desde la producción. Unos personajes de lo más variopintos interpretados por Belinda Washington, Ángel Ruiz, Jesús Cabrero, Juanjo Cucalón y Roser Pujol protagonizan esta producción de Natari Producciones y Pentación Espectáculos en la que las risas están aseguradas, según sus productores.

El famoso y carismático Cristóbal Salcedo, encarnado por Jesús Cabrero, es un explorador con gran presencia mediática y muchas miserias tras de sí que esconder que decide invitar a su espléndida mansión a las que considera las tres personas más importantes de su vida.

Esas tres personas son Camila Serrano (Belinda Washington), Guillermo Relincha (Juanjo Cucalón) y Ágata (Roser Pujol). La primera no es otra que una mística exdiva de la ópera que, además, fue amante ocasional del anfitrión. Guillermo, por otro lado, es un gran empresario del pelotazo y un gran amigo de siempre con el que Cristóbal ha entablado diversos negocios. Por último, Ágata es la bondadosa exmujer del explorador, cirujana y muy racional, que siempre ha bebido los vientos por él.

Aunque… no están solos. Entre los presentes está Jacinto (Ángel Ruiz), el fiel mayordomo de la mansión. Salcedo le considera su mano derecha, incluso: ha recorrido el mundo compartiendo todas sus agitadas aventuras, haciendo las veces de chófer, cronista, cocinero o sherpa. Todo para contentar a su jefe y lograr ayudarle lo máximo posible.

Con esta pintoresca estampa, todo podía pasar. Tenían todas consigo para que la cena, que fue el propósito de su reunión, tuviese un desenlace fatal. Pero en medio de un apagón… ¡alguien es asesinado! Todos sospechan de todos sin miramientos. En el más acá, el misterio está servido y la pregunta flota en el aire… ¿Quién no es el asesino?