Los rejones ponen el broche a la feria de Murcia Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens pondrán en liza sus mejores caballos en La Condomina

Francisco Ojados Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:37

A las seis y media de la tarde de este domingo, los caballos toreros de Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens harán el paseíllo en La Condomina para enfrentarse a los toros de Los Espartales, ganadería que repite en una plaza donde ha cosechado numerosos éxitos.

La baja de Andy Cartagena, que anda recuperándose de una lesión en el abductor que se produjo el 15 de agosto en Roa de Duero, ha dado entrada en el cartel a Rui Fernandes, quedando la corrida compuesta por una terna internacional, con el portugués, Ventura, nacido en el país vecino pero criado en Andalucia, y la francesa Lea Vicens.

Tanto la terna, con tres de los mejores exponentes del rejoneo actual, como la corrida de Los Espartales, son garantía de espectáculo. Las taquillas de la plaza permanecerán abiertas desde las 10 de la mañana hasta la hora de comienzo del festejo. Fuera del ruedo, está previsto que a la una de la tarde Diego Ventura comparezca en el Real Club Taurino de Murcia para recoger el trofeo al 'Mejor Rejoneador' de la Feria de Murcia de 2024.

Lorca celebra su corrida de feria, que quedamano a mano entre Ureña y Ortega

La plaza de toros de Sutullena acoge este domingo la corrida de toros de su feria de septiembre, con cambio respecto al cartel inicialmente presentado. La baja de Manzanares, por una lesión en una costilla. Ha obligado al Ayuntamiento, organizador de la corrida a reorganizar el cartel, que ya no será una terna, sino un mano a mano entre los otros dos diestros anunciados, el lorquino Paco Ureña y el sevillano Juan Ortega, que hará su presentación en el coso de Sutullena.

Los dos llegan en un gran momento a Lorca, como se ha podido comprobar en la feria de Murcia. Dos toreros diferentes, pero ambos de marcada personalidad. Paco Ureña y Juan Ortega lidiarán un encierro de Álvaro Núñez. La corrida dará comienzo a las seis de la tarde. Las entradas se pueden adquirir tanto en taquilla como a través de internet.

