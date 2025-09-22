El rejoneador Diego Ventura y la concesión de los 'Triunfadores' ponen el broche de oro al ciclo 'Feria y Toros' de Murcia

Alberto Lens Blanco, coronel jefe de la Base Aérea de Alcantarilla y director de la Escuela de Paracaidismo 'Méndez Parada', la Patrulla Aguila del Ejercito del Aire y del Espacio y la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno reciben la distición de Socios de Honor del Club Taurino de la capital

El rejoneador Diego Ventura y la concesión de los premios Triunfadores que otorga el Real Club Taurino de Murcia, pusieron el broche de oro al ciclo 'Feria y Toros' 2025 en un acto celebrado este domingo por la noche en los salones de la entidad centenaria.

Diego Ventura compartió con los asistentes una amena charla antes de recibir el premio al Mejor Rejoneador de la Feria taurina de Murcia 2024. Hizo entrega del premio el presidente del Real Club Taurino de Murcia, Alfonso Avilés.

Posteriormente se procedió a la entrega de los premios Triunfadores, que concede el Real Club Taurino de Murcia a aquellas personas y entidades que han tenido una gran relevancia en la sociedad murciana a lo largo del año.

Los premios en sus distintas categorías fueron los siguientes:

- FIESTAS Y TRADICIONES: a la Chirigota de Beniaján, en el 25 Aniversario de su fundación. Recogió el premio su presidente, Javier Sánchez.

- CULTURA: Vicente Martínez Gadea y Chelete Monereo. Por su aportación a la pintura contemporánea, a la literatura y a la cultura en general. Y al Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Festival Tres Culturas, en el 25 Aniversario de su creación. Recogió el premio el concejal, Diego Avilés.

- DEPORTES: Al club Hozono Jairis Baloncesto, de Alcantarilla, en mérito a la consecución de la Copa de la Reina de Baloncesto 2025. Recibió el premio, el presidente del club, Salvador Costa.

- SEMANA SANTA: a la Real y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo y María Santísima de los Dolores, en el 40 Aniversario de su fundación. Recogió la distinción, su presidente, Ángel Pedro Galiano.

- MURCIANISMO: Al Grupo Orenes, en el centenario del afamado Restaurante Rincón de Pepe, de Murcia. Recogieron el premio su Chef, Ginés Nicolás y su director de Comunicación, David Conesa. Y a la Ciudad Sanitaria Virgen De La Arrixaca, en el 50 Aniversario de su construcción y servicio sanitario, cuajado de éxitos, para Murcia y desde ella a toda la humanidad. Recogió el premio el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín.

- SOCIO DE HONOR: Al Iltmo. Sr. D. Alberto Lens Blanco, coronel jefe de la Base Aérea de Alcantarilla y director de la Escuela de Paracaidismo «Méndez Parada». En mérito a su apoyo a la cultura taurina trasmitida por el Real Club Taurino de Murcia, al desarrollo de su función profesional y a su cercanía con las tradiciones de Murcia y Alcantarilla.

- SOCIO DE HONOR: A la Patrulla Aguila del Ejercito del Aire y del Espacio, en el 40 Aniversario de su fundación. Recogió la distinción el Comandante, José Alberto Marín, quien a su vez, entregó un detalle al Real Club Taurino de Murcia.

- SOCIO DE HONOR: a la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en el 425 Aniversario de su fundación. Recogió la distinción el Hermano Mayor de la cofradía, Emilio Llamas.

- MENCIÓN ESPECIAL: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA. En honor y reconocimiento a los 1.200 años de su historia y de su fundación. Recogió la mención, el concejal Diego Avilés.