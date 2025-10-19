La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito, en 'Pensionistas'. LV

El reestreno de la zarzuela 'Blanca' y el concierto de Gisela, citas en el Teatro Victoria

Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito también se subirán al escenario este trimestre

Jesús Yelo

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:13

El Ayuntamiento de Blanca ha dado a conocer la programación del Teatro Victoria para el último trimestre del año, que arrancó ayer con el XXIII Encuentro Nacional de Bailes Populares organizado por la peña El Ciecón.

La comedia tendrá un especial protagonismo con las obras 'Gamberra's' el 25 de octubre; 'Señoras al bingo', el 8 de noviembre; 'Mil risas y cero dramas', de las artistas blanqueñas 'Las atrevidas', el 15 de noviembre; 'Maldita herencia', el 29 de noviembre, y 'Pensionistas' con las televisivas Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito, el 6 de diciembre.

Otra de las citas culturales forma parte del IV Festival Música en el Valle y se celebrará el 22 noviembre (20 horas) con el reestreno de la zarzuela 'Blanca', con la coral de Blanca y la Orquesta Sinfónica del Valle de Ricote, que dirige Víctor Cano con dirección de escena a cargo de Conchi Molina. El precio es de 12 a 15 euros.

Esta pieza musical, cuyo libreto se ha recuperado tras perderse hace más de 70 años, contará con escenografía del pintor y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes Pedro Cano. Esta zarzuela fue estrenada por dos autores locales, José Molina y Antonio Candel, en Blanca el 23 de febrero de 1952. Se llevó a Abarán unos días después con la cantante Juanita Templado como principal actriz y, tras el éxito cosechado, se volvió a representar en Blanca el 4 de marzo del mismo año.

Halloween

El 31 de octubre y coincidiendo con las celebraciones de Halloween, llegará 'El teatro de las almas perdidas'. La Agrupación Musical de Blanca ofrecerá un concierto el 23 de octubre (12.15 horas); el 13 de diciembre se celebrará el concierto 'Cantos de Navidad' (20 horas) organizado por la Federación de Asociaciones Culturales de la Vega del Segura; el 19 de diciembre será el Festival de Villancicos de la peña El Ciecón, y el sábado 20, la actuación de la cantante Gisela junto a la Orquesta Sinfónica Valle de Ricote. Será a las 20 horas –12 y 15 euros–.

Se clausurará la programación con el concierto de Navidad de la Agrupación Musical de Blanca con el trompetista internacional Rubén Simeó, el 28 de diciembre (20 horas) –entrada: 10 euros–.

