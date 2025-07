Rafaelillo permanecerá en UCI en observación por la lesión en el pulmón: «Creo que fue una tarde épica»

Francisco Ojados Domingo, 13 de julio 2025, 14:54 | Actualizado 15:14h. Comenta Compartir

El diestro Rafael Rubio 'Rafaelillo' se mantendrá ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Pamplona en observación por el neumotórax sufrido este sábado en una cogida en la sexta corrida de la Feria del Toro de Pamplona. El cuarto toro de la tarde, de la ganadería de José Escolar, de nombre Callejero I, un cinqueño que dio en la báscula 540 kg, cárdeno bragado, le cogió con saña al torero murciano durante la faena de muleta, con pitonazos en el muslo, que le destrozó la taleguilla, en la espalda y el tórax.

No llegó a calar el pitón en ninguno de ellos, pero los golpetazos hicieron un nuevo destrozo en la anatomía de un torero, que ya vivió algo similar la tarde del 14 de julio de 2019. Entonces fue un toro de Miura el que reventó al valiente torero murciano, con múltiples costillas y vértebras rotas, con un paso por la UCI del Hospital Universitario de Navarra que ahora se repite.

En esta ocasión el toro de Escolar rompió siete costillas del lado izquierdo y una octava del lado derecho. Con raza, Rafaelillo, muerto de dolor, volvió a la cara del peligroso animal, sin chaquetilla, e intentando coger un soplo de aire en los pulmones que no llegaba para acabar su faena, logró derrotar al de Escolar, ganándose una oreja de ley que no llegó a pasear en la vuelta al ruedo al tomar el camino de la enfermería. Allí, tras un primer reconocimiento del politraumatismo sufrido, el equipo médico que lidera el doctor Ángel M. Hidalgo, decidió el traslado inminente al Hospital Universitario de Navarra.

Conforme se le iban realizando pruebas al valiente torero, las noticias que llegaban desde el hospital iban siendo más preocupantes. La radiología detectaba ocho costillas fracturadas, alguna por dos partes, siete del lado izquierdo y una en el lado derecho y un neumotórax provocado por una de las costillas en el pulmón, que le ha mantenido toda la noche entubado y con anestesia epidural para mitigar los fuertes dolores.

Si la evolución de la lesión pulmonar es positiva, en dos o tres días el diestro podría salir de la UCI y pasar a planta. La intención del torero, que ha vuelto a nacer por segunda vez en Pamplona, es volver a Murcia lo antes posible para seguir su recuperación cerca de la familia. Todo depende de la evolución de las heridas.

«Para mí era una tarde especial»

LA VERDAD mantuvo este domingo una conversación con el diestro en la misma UCI a través de su hermano y mozo, Ramón Rubio, quien lo acompaña en la capital navarra. Rafaelillo quiso tranquilizar a sus familiares y amigos, a través del siguiente mensaje de viva voz: « Ya sabéis que estoy en la UCI y si no todo va bien mañana podrían subirme a planta».

Respecto a la corrida de toros el diestro afirmó que «para mí la tarde era muy especial, de mucha responsabilidad, por el momento que estoy viviendo, profesionalmente, que no está siendo nada fácil, y personal y sentimentalmente también. Salí a darlo todo, a no dejarme nada dentro, y esa es la paz que tengo ahora conmigo mismo». El murciano califica su actuación: «Con todas las circunstancias que se dieron, creo que fue una tarde épica. Este triunfo sirve para demostrar que aquí estoy. Me lo debía a mí mismo y también a mis amigos de verdad, a los que me están apoyando en estos momentos tan difíciles, a mi familia, y sobre todo a mis hijas, que son el motor de mi vida, junto con mi hijo, Rafita, que tiene una semana de vida y que, cuanto me santigüe para irme a recibir al toro a porta gayola, me fui hasta la puerta de chiqueros pensando en él». Rafaelillo quiso también agradecer todas las muestras de apoyo y cariño de aficionados que le están llegando al hospital.

Un toro que ya desató el pánico en el encierro El toro que hirió a Rafaelillo ya provocó en pánico entre los corredores del encierro por la mañana, cuando entró al ruedo de la plaza de toros, en lugar de seguir a los hermano y cabestros hasta los corrales, se volvió y fue tirando derrotes a los mozos que se encontraban junto a las barreras, obligando, incluso a tomar el olivo a los experimentados dobladores. Por la tarde, durante su lidia, en cuanto pudo hizo presa a Rafaelillo, cogiéndole de forma dramática.

