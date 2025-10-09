Quince artistas abordan la «complejidad y diversidad» del paisaje en Mazarrón

El Ayuntamiento aplaza al viernes 17 de octubre la próxima visita guiada a las dos muestras que pueden verse en la sala de las Casas Consistoriales y en el Casino de la localidad

Hasta el próximo 31 de octubre puede disfrutarse la exposición 'Visiones y cultura del paisaje', que se lleva a cabo en Mazarrón desde el mes de julio en dos espacios arquitectónicos emblemáticos de la localidad: las Salas de Exposiciones de las Casas Consistoriales y el Casino. La muestra consta de más de 70 piezas y de 15 artistas nacidos o que residen en la Región de Murcia.

«Es un triunfo para Mazarrón y para los amantes de los distintos puntos de vista del paisaje. Es posible que hasta la fecha sea la muestra que ha abordado con mayor profundidad en la Región de Murcia los temas de paisaje de forma general desde la perspectiva del arte contemporáneo», asegura el comisario de la propuesta, Juan García Sandoval, director del Museo de Bellas Artes de Murcia (Mubam).

Algunas obras que pueden verse en la exposición sobre el paisaje en Mazarrón. Estudio La Cholepa

Entre los artistas que participan destacan Laly Bélula, Manuel Delgado, Isabel Guillermo, José Hurtado Mena, Luis Izquierdo García, Luis Marino, Concha Martínez Montalvo, Blas Miras, Elisa Ortega, Manolo Pardo, Olga Rodríguez Pomares, Antonio Rosa Barbero, Pilar Sala Vallejo, Juan Sánchez Calventus y Juan Jesús Yelo. Ha contado con la coordinación de Blas Miras y Juan Francisco Martínez. Para este viernes se había organizado una visita guiada con gran parte de los quince artistas y presencia del comisario, pero el Ayuntamiento de Mazarrón avisó hoy que, debido a la previsión de fuertes lluvias, se aplaza al viernes 17 de octubre, a las 20 horas.

Ampliar Estudio La Cholepa

Según García Sandoval, esta muestra refleja la inquietud por los desafíos contemporáneos relacionados con el medio ambiente, presentando nuevas perspectivas que abordan el compromiso con el entorno y la relación del ser humano con la naturaleza. «Encontramos la perspectiva cultural y la memoria, y por otro, la noción del paso del tiempo. Asimismo, a través de las obras es posible abordar la reproducción del paisaje, ya sea de manera real o ficticia, así como el compromiso con la problemática del cambio climático. Estas obras representan un punto de partida para la reevaluación de nuestros vínculos actuales. En síntesis, se presenta una propuesta que examina el paisaje como una representación cultural y su impacto en el medio ambiente. A través de diversas obras y disciplinas artísticas, se establece un diálogo entre las artes y las transformaciones del paisaje contemporáneo».

La propuesta incluye pintura, dibujo, grabado, fotografía, escultura, cerámica, tejido, vídeo, sonido e instalación

El proyecto expositivo, según el comisario, invita a una reflexión crítica sobre la percepción del entorno en que habitamos y sobre el impacto que producimos en él. «Además de representar la belleza natural del paisaje, ya sea este real o imaginario, hay elementos evidencian que la compleja relación que se establece entre el ser humano y su entorno, así como con el territorio».

De hecho, García Sandoval destaca que el paisaje constituye «una construcción colectiva en la que las creencias, costumbres y valores de una comunidad influyen en la percepción y el significado atribuido a un territorio. El concepto de paisaje ha sido construido a través de un proceso que involucra diversas disciplinas, tales como la filosofía, la agricultura, los viajes y la arquitectura. En este contexto, la fotografía y la pintura han desempeñado un papel fundamental en la configuración y representación de dicho concepto».

Por otro lado, el Ayuntamiento de Mazarrón confirmó este jueves que la exposición 'Habitar(es)' de Antonio Gómez Ribelles, Luis Marino y José Carlos Ñíguez se inaugurará oficialmente el próximo 17 de octubre en la sala de exposiciones de la Universidad Popular de Mazarrón. El evento previsto para este viernes 17 de octubre, por tanto, se pospone por la previsión de lluvias fuertes.