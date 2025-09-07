Puerta grande para Joao D´Alva en Calasparra en el desafío ganadero entre Miura y Prieto de la Cal Borja Ximelis y Adrián Centenera pasearon un trofeo por coleta en una tarde marcada por la lluvia

Con unos cuarenta y cinco minutos de retraso comenzó la quinta novillada de la Feria del Arroz, fruto del chaparrón caído antes del festejo, que obligó a un esfuerzo extraordinario del grupo de areneros para preparar el ruedo en una tarde en la que siguió chispeando hasta el final.

La plaza se llenó al reclamo del desafío ganadero entre Miura y Prieto de la Cal, ganadería de culto para la afición de Calasparra. Resultó interesante el festejo, gracias también a la terna de novilleros banderilleros compuesta por Borja Ximelis (oreja y ocavión), Joao D´Alva (oreja y oreja) y Adrián Centenera (oreja y ovación de despedida).

El triunfador de la tarde fue el portugués Joao D´Alva que firmó una actuación en conjunto de torero hecho, con oficio y sentido del espectáculo. Al segundo de la tarde, de Prieto de la Cal, lo recibió con largas cambiadas y estuvo variado con el capote, incluso realizando quites. Se lució en banderillas y con la muleta aprovechó la movilidad del toro en una faena que gustó. Además, dio espectáculo en el tercio de varas, al poner al novillo al caballo tres veces, desde lejos, en un gran tercio de varas protagonizado por el picador Helder Pires, que dio la vuelta al ruedo junto a su matador, premiado con una oreja. Otra paseó del quinto novillo de Miura, al que recibió con riesgo a porta gayola. Volvió a lucir al astado en el tercio de varas y compartió banderillas con los compañeros. Aprovechó la nobleza del Miura en una faena bien estructurada y mató de estocada. Puerta grande merecida.

Una oreja, con petición de la segunda, paseó de su primero Borja Ximelis, muy entregado y firmando buenos momentos tanto en el saludo de capa como en la faena de muleta. Compartió tercio de banderillas con los compañeros. Tardó en doblar el novillo de Miura después de una buena estocada. El de Prieto de la Cal sacó complicaciones y Ximelis estuvo menos certero con la espada.

Adrián Centenera se llevó una oreja del Miura que salió en tercer lugar. Animoso, llegó a los tendidos, tanto en el tercio de banderillas como en una faena de muleta en la que manejó bien las telas con la diestra. Mató de estocada. El sexto de Prieto de la Cal, dio menos opciones, y la faena no tuvo tono.

