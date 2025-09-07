La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Salida a hombros de Joao D´Alva. Toromedia

Puerta grande para Joao D´Alva en Calasparra en el desafío ganadero entre Miura y Prieto de la Cal

Borja Ximelis y Adrián Centenera pasearon un trofeo por coleta en una tarde marcada por la lluvia

LA VERDAD

Calasparra

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:57

Con unos cuarenta y cinco minutos de retraso comenzó la quinta novillada de la Feria del Arroz, fruto del chaparrón caído antes del festejo, que obligó a un esfuerzo extraordinario del grupo de areneros para preparar el ruedo en una tarde en la que siguió chispeando hasta el final.

La plaza se llenó al reclamo del desafío ganadero entre Miura y Prieto de la Cal, ganadería de culto para la afición de Calasparra. Resultó interesante el festejo, gracias también a la terna de novilleros banderilleros compuesta por Borja Ximelis (oreja y ocavión), Joao D´Alva (oreja y oreja) y Adrián Centenera (oreja y ovación de despedida).

El triunfador de la tarde fue el portugués Joao D´Alva que firmó una actuación en conjunto de torero hecho, con oficio y sentido del espectáculo. Al segundo de la tarde, de Prieto de la Cal, lo recibió con largas cambiadas y estuvo variado con el capote, incluso realizando quites. Se lució en banderillas y con la muleta aprovechó la movilidad del toro en una faena que gustó. Además, dio espectáculo en el tercio de varas, al poner al novillo al caballo tres veces, desde lejos, en un gran tercio de varas protagonizado por el picador Helder Pires, que dio la vuelta al ruedo junto a su matador, premiado con una oreja. Otra paseó del quinto novillo de Miura, al que recibió con riesgo a porta gayola. Volvió a lucir al astado en el tercio de varas y compartió banderillas con los compañeros. Aprovechó la nobleza del Miura en una faena bien estructurada y mató de estocada. Puerta grande merecida.

Una oreja, con petición de la segunda, paseó de su primero Borja Ximelis, muy entregado y firmando buenos momentos tanto en el saludo de capa como en la faena de muleta. Compartió tercio de banderillas con los compañeros. Tardó en doblar el novillo de Miura después de una buena estocada. El de Prieto de la Cal sacó complicaciones y Ximelis estuvo menos certero con la espada.

Adrián Centenera se llevó una oreja del Miura que salió en tercer lugar. Animoso, llegó a los tendidos, tanto en el tercio de banderillas como en una faena de muleta en la que manejó bien las telas con la diestra. Mató de estocada. El sexto de Prieto de la Cal, dio menos opciones, y la faena no tuvo tono.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  2. 2 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  3. 3 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  4. 4 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  5. 5 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal
  6. 6

    Francisco Lucas: «Como delegado del Gobierno no voy a permitir el cierre del Trasvase del Tajo»
  7. 7 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  8. 8 Diez cosas que igual no sabías sobre la Feria de Murcia
  9. 9

    Los niños de Santa Cruz se hacen mayores: la nueva vida de Alou Malle
  10. 10 La Delegación del Gobierno ordena la retirada del material con simbología franquista de la Feria de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Puerta grande para Joao D´Alva en Calasparra en el desafío ganadero entre Miura y Prieto de la Cal

Puerta grande para Joao D´Alva en Calasparra en el desafío ganadero entre Miura y Prieto de la Cal