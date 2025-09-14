Puerta celebra en Cehegín sus diez años de alternativa a lo grande, con cuatro orejas

Gran celebración de aniversario de alternativa tuvo Antonio Puerta. Cuatro orejas y la sensación de que es un torero que necesita y merece más oportunidades. ... El de Cehegín salió a hombros junto a Talavante en la vuelta de éste a la plaza donde tomó la alternativa en 2006.

Con total entrega salió a la plaza Antonio Puerta en el día que se cumplían diez años de su doctorado en Murcia. Saludó al primero de su lote, un gran toro de Algarra de nombre Vacilón que no vaciló a la hora de embestir desde el saludo a la verónica de Puerta, que meció con clase la capa. Una bonita media para poner al toro al caballo y el quite, también por verónicas, completaron un gran primer tercio del torero ceheginero, que brindó a su madre, Maravillas, la faena, iniciada de rodillas y seguida por tres tandas de derechazos de excelente trazo y mejor ligazón, de cinco y el de pecho, y otras dos de toreo al natural en las que tiró con calidad del bovino. El final, de muletazos lentos, tuvo buen gusto y la estocada, volcándose en el volapié, de rápido efecto, propició una fuerte petición de trofeos. Dos orejas merecidas y la vuelta al ruedo para el torero fue el premio otorgado por el palco.

El festejo Plaza de toros de Cehegín. Corrida de las Maravillas, en honor a la patrona. Tres toros de La Palmosilla (1, 2 y 6) y tres de Algarra (3, 4 y 5). El tercero premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre.

Miguel Ángel Perera. De berenjena y azabache, ovación con saludos en ambos.

Alejandro Talavante. De lila y oro. una oreja y dos orejas.

Antonio Puerta. De blanco y oro, dos orejas y dos orejas.

Observaciones. Menos de media entrada en tarde veraniega. Talavante y Antonio Puerta salieron a hombros.

Volvió a torear con gracia a la verónica al sexto, un colorado de La Palmosilla, que en el quite repuso y no dejó culminar los delantales a Puerta. Brindó a los compañeros de cartel. Tuvo más que torear este toro que su primero, exigiendo toques fuertes y firmeza. Se entendió Antonio con él y dejando la muleta en la cara consiguió ligar los muletazos, a los sones del pasodoble 'Nerva'. Una de las tandas finales, aguantando los parones del toro y tirando de él, tuvo mucho mérito. Mató a la primera y paseó otras dos orejas con las que redondeó su triunfal tarde.

Ampliar Talavante saluda a la afición de Cehegín con el primer trofeo de la corrida. Ros Caval/ AGM

Se lució Talavante con la capa en el saludo a la verónica con el toro de su regreso a Cehegín. Cambió el tercio con un solo puyazo y decidió no brindar su faena, que inició con pases a pies juntos. Se fue acoplando a la pastueña embestida del toro de La Palmosilla para ligar una serie notable con la derecha. Por el pitón izquierdo le costó más al animal y le molestó más el viento a Alejandro, pese a lo que hilvanó una meritoria tanda de toreo al natural. Volvió a la diestra y por ahí llegó más al tendido con una serie ligada, abrochada con el molinete invertido. De nuevo alternó con el toreo al natural y acabó por manoletinas. Un pinchazo precedió a una entera algo desprendida y eficaz. Suficiente para pasear el primer trofeo de la corrida.

Tres faroles

Con tres faroles saludó al quinto, para dibujar después bonitas verónicas en el centro del ruedo, rematadas con la media. Brindó al público Alejandro. El toro repitió con alegría las embestidas y Talavante, que inició con ayudados por alto una faena muy entonada, con series muy ligadas por ambos pitones, cerradas con pases de pecho de pitón a rabo. Una estocada desprendida necesitó del descabello. Palmas para el toro y dos orejas para el torero.

Abrió plaza Miguel Ángel Perera, que pudo cortar una oreja del primero de la tarde, al que recibió con cinco verónicas bien trazadas. La faena fue de torero de oficio pero la malogró con la espada. Su segundo no le dio opciones. Se paró y no sirvió. Saludó dos ovaciones.