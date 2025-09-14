La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Puerta cuajó dos estupendas faenas y logró cuatro orejas y la sensación de que es un torero que necesita y merece más oportunidades.

Puerta cuajó dos estupendas faenas y logró cuatro orejas y la sensación de que es un torero que necesita y merece más oportunidades. Ros Caval/ AGM

Puerta celebra en Cehegín sus diez años de alternativa a lo grande, con cuatro orejas

El torero local y Talavante salieron a hombros en la corrida de las Maravillas en una tarde que abrió Miguel Ángel Perera

Francisco Ojados

Cehegín

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:30

Gran celebración de aniversario de alternativa tuvo Antonio Puerta. Cuatro orejas y la sensación de que es un torero que necesita y merece más oportunidades. ... El de Cehegín salió a hombros junto a Talavante en la vuelta de éste a la plaza donde tomó la alternativa en 2006.

