Primera exposición individual de Sonia Navarro en la sala más importante de la Comunidad de Madrid

La Sala Alcalá 31, la más importante de la Comunidad de Madrid, acogerá a partir del jueves 23 de mayo una gran exposición dedicada a ... la artista Sonia Navarro (Puerto Lumbreras, 1975), bajo el título 'Fronteras y territorios'. Será la primera exposición institucional de Sonia Navarro en Madrid. La propuesta incluye medio centenar de obras de diversas técnicas como el textil, ámbito en el que más se ha especializado a lo largo de su carrera, según informó hoy la Comunidad de Madrid. A través de sus piezas, la artista lumbrerense reivindica «su propia procedencia, la tradición, los orígenes y la artesanía, pero también el feminismo con la autonomía de la mujer a través de los oficios tradicionales o la lucha climática con el uso del esparto que evita la desertización del territorio».

Esta exposición está comisariada por María de Corral y Lorena Martínez de Corral, y ofrecerá una mirada profunda y reflexiva sobre el trabajo de la artista desde 1999 hasta la actualidad. «Sonia Navarro incluye en sus obras materiales diversos como el esparto, el caucho, la lana y elementos reciclados que se iban a desechar, dotándolos de una nueva complejidad estética. « Usando diversos medios y técnicas, a través de la experimentación con texturas y formas, explora conceptos como identidad, memoria o entorno con una dimensión táctil y visual», exponen las comisarias.

Sonia Navarro (Puerto Lumbreras, 1975), en una exposición en T20. Guillermo Carrión / Agm

Hasta el 6 de julio de 2025 podrá visitarse 'Fronteras y territorios', que se plantea como una trama que une los diferentes patrones de trabajo de la artista. «Entre ellos, se encuentra la utilización de un medio como la costura, que se ha transformado en su distintivo más característico. De esta forma, las telas, los patrones, las costuras y el hilo conforman un lenguaje identificable a lo largo de toda su carrera», anticipan las comisarias. En las obras expuestas se puede apreciar «un discurso que aúna tradición y contemporaneidad», en el que Sonia Navarro quiere «hacer reflexionar a la gente, que pregunten qué quiero decir con todo esto; más que en la técnica, que piensen en el valor añadido que tiene, en qué es lo que me ha llevado a pensar en estas otras variaciones del arte».

Cada una de sus piezas crea un profundo diálogo con el espectador, al que invita a explorar las múltiples capas de su trabajo y a conocer la memoria personal de la artista, asegura Sonia Navarro, que declaró en una entrevista de Antonio Arco en LA VERDAD que desde siempre fue «una soñadora que tenía claro que quería ser artista, ¡artista plástica! Y ahora puedo decir que, con más acierto o con menos, he logrado mi sueño». Sus galeristas, Carolina Parra y Nacho Ruiz (T20), dicen de ella que es «un lujo para Murcia». «No sólo es una gran artista como demuestra su trayectoria», precisa, sino que «además es una gran embajadora de nuestra Región, a la que tiene presente allá donde va». En 2024, LA VERDAD le concedió el premio Los Mejores del Guadalentín, junto a FOD, también artista de Puerto Lumbreras y su pareja. Es cierto que la vida y el arte le sonríen: «Yo hago la obra que me gusta, no me guío ni por las modas ni por la crítica».

Trayectoria extraordinaria

Sonia Navarro aprendió costura y sastrería de sus abuelas antes de obtener una Licenciatura en Bellas Artes y un Máster en Fotografía. Ha sido galardonada con varios premios y becas como la Beca de Roma, el Premio de Artes Visuales y Fotografía del Ministerio de Cultura, el Premio Alfonso X: Pintura/Escultura en 2024 o el Premio BMW de Pintura en 2023. Se ha presentado individualmente en galerías nacionales e internacionales, como T20 (Murcia), Ybakatu (Curitiba, Brasil), Galería Rafael Ortiz (Sevilla), Galena Vilaseco (A Coruña), Galería Pedro Oliveira (Oporto, Portugal), Galería Nave (Lisboa) y Galería Ani Molnar (Budapest). Ha trabajado en proyectos específicos para Manifesta 08 (Murcia); 'Puntos en común' (CCE Guatemala); 'Estirar las costuras' (Fundación Cerezales Antonino y Cinia, León); 'Tirar del Hilo' (La Mar de Músicas, Cartagena); 'Le Belle Ordinaire' (Burdeos), 'Tomar la Casa' (Academia de España en Roma) y 'Artistas en Producción' (La Habana).

La artista lumbrerense ha realizado exposiciones en diferentes museos y salas como la Sala Verónicas, el Museo Patio Herreriano, las Naves de Gamazo o la Fundación Cerezales Antonino y Cinia. Además, su obra está presente en importantes colecciones de arte e instituciones como la Colección Mariano Yera, la Colección Kells, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid o las de los ministerios de Cultura, Asuntos Exteriores y Transición Ecológica.