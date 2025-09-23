Preparados para 'Tarzán': tres únicas funciones del musical en el Auditorio regional

La gira que recorre más de 30 ciudades a lo largo de dos años recalará en Murcia los días 18 y 19 de octubre y las entradas ya están a la venta

Manuel Madrid Martes, 23 de septiembre 2025, 12:43 Comenta Compartir

La legendaria historia de 'Tarzán' llegará en tres únicas funciones al Auditorio Regional Víctor Villegas de Murcia en octubre con una nueva superproducción. La gira, que recorrerá más de 30 ciudades a lo largo de dos años, hará parada en Murcia el viernes 17 de octubre (19 horas) y el sábado 18 de octubre (17 y 20:30 horas). Las entradas están a la venta en la web del Auditorio y en Bacantix.

«Es una obra escrita desde el alma, pensada para conmover, deslumbrar y conectar con el público de todas las edades. Es mucho maìs que una aventura en la naturaleza», asegura la directora, Silvia Villaú: «Un viaje de autodescubrimiento, empatía y respeto. 'Tarzán el musical' es una versión completamente nueva, con música original, vibrante y pegadiza, compuesta exclusivamente para este espectáculo. Una partitura inédita que resonará durante mucho tiempo en el corazón de quienes la escuchen». El actor que encarna el papel de Tarzán en la gira es Giampaolo Picucci, cantante y artista de musical nacido en Roma.

Escrito y dirigido por Silvia Villaú, también diseñadora del vestuario, cuenta con música original compuesta por José Enrique de La Vega

La propuesta es la nueva superproducción familiar de Theatre Properties, productora española más veterana en musicales de gran formato, y creadora del mítico 'Peter El Musical' que se ha representado durante 24 años por todo el mundo. Colabora en esta ocasión Atresmedia. Escrito y dirigido por Silvia Villaú, también diseñadora del vestuario, cuenta con música original compuesta por José Enrique de La Vega y con una puesta en escena que hará disfrutar al espectador reviviendo esta gran historia de amor, amistad y familia.

Ampliar Imagen oficial del musical de Tarzán.

¿Cambia algo la historia original? No. Así resumen el argumento los productores: «En el corazón de Londres, durante una noche de tormenta, la familia Porter se reúne alrededor del fuego mientras Isabella, la nodriza y guardiana de los secretos familiares, narra al pequeño Charlie la leyenda de Tarzán, el niño criado por gorilas en una selva donde la naturaleza cobra vida y la magia está en cada rincón».

La trama da un giro, señala Theatre Properties, cuando William Clayton, el heredero más rico de Londres, llega con una noticia inesperada: han conseguido permiso para regresar a la misteriosa isla africana que marcoì el destino de la familia. «Jane, la intrépida antropóloga, y su padre Archi, el científico, dudan en revivir viejos recuerdos, pero Charlie, impulsado por la historia de Tarzán, los anima a embarcarse en la aventura. El viaje los llevará a una selva desbordante de magia y peligros, donde descubrirán que la verdadera fuerza está en la familia, la valentía y el respeto por la naturaleza. Allí se cruzarán con Tarzán y su mundo, enfrentándose a desafíos que pondrán a prueba sus lazos y su capacidad de soñar».