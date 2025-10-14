La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

'Cassandra o el elogio del fracaso', de Flexión Producciones suma 13 nominaciones a los Premios Azahar. F. P.

Los Premios Azahar se entregan hoy en Murcia con 'Cassandra o el elogio del fracaso' como favorita

Flexión Producciones está nominada en 13 categorías a estos galardones de artes escénicas; le sigue la Cía. Deconné, con 11 candidaturas

Natalia Benito

Natalia Benito

Martes, 14 de octubre 2025, 01:13

Dentro de unas horas se desvelarán los ganadores de la VIII edición de la Gala de los Premios Azahar de las Artes Escénicas de la ... Región de Murcia, organizada por MurciaaEscena, la Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la Región de Murcia, que se celebra esta noche en el Teatro Romea de Murcia. Estará conducida por la actriz Susi Espín, nominada a Mejor Intérprete Femenina de reparto, y Alejandro Rodríguez, nominado en la homónima categoría masculina. El premio de Honor de este año se otorgará a la emisora de radio Onda Regional «por su trabajo divulgativo de las artes escénicas de nuestra Región», indican desde la organización, y habrá dos menciones especiales al Ballet Español de Murcia Carmen y Matilde Rubio.

