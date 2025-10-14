Los Premios Azahar se entregan hoy en Murcia con 'Cassandra o el elogio del fracaso' como favorita

Dentro de unas horas se desvelarán los ganadores de la VIII edición de la Gala de los Premios Azahar de las Artes Escénicas de la ... Región de Murcia, organizada por MurciaaEscena, la Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la Región de Murcia, que se celebra esta noche en el Teatro Romea de Murcia. Estará conducida por la actriz Susi Espín, nominada a Mejor Intérprete Femenina de reparto, y Alejandro Rodríguez, nominado en la homónima categoría masculina. El premio de Honor de este año se otorgará a la emisora de radio Onda Regional «por su trabajo divulgativo de las artes escénicas de nuestra Región», indican desde la organización, y habrá dos menciones especiales al Ballet Español de Murcia Carmen y Matilde Rubio.

PRINCIPALES PREMIOS Mejor Empresa o Diseño de Producción Flexión Producciones por 'Cassandra o el elogio del fracaso'; Cía. Deconné por 'Cría Cuerdos'; y Periferia Teatro por 'Bobo'.

Mejor Espectáculo de Teatro 'Las nueve y cuarenta y tres', de Representainment & Iraty; 'Cassandra o el elogio del fracaso', de Flexión Producciones; y 'Cría Cuerdos', de Cía. Deconné.

Mejor Espectáculo Musical o Lírico 'Las nueve y cuarenta y tres'; 'Cassandra o el elogio del fracaso'; y 'El pequeño mundo de la música', de La Caja de Expresiones.

Mejor Espectáculo Infantil 'Bobo', de Periferia Teatro; 'Arrullo' de La Púa Escénica & Nacho Vilar Producciones; e 'Historia de una muñeca abandonada', de Teatro Silfo.

Mejor Dirección Escénica María Herrero por 'Cassandra o el elogio del fracaso'; Pepe Galera y Javier Mateo por 'Cría cuerdos'; María Socorro García y Juan Manuel Quiñonero por 'Bobo'; y Andrés Alemán por 'Las nueve y cuarenta y tres'.

Mejor Dramaturgia, Versión o Autoría Murciana Rocío Bernal por 'Cría cuerdos'; María Herrero, codramaturga de 'Cassandra o el elogio del fracaso'; y María Rodríguez Alonso por 'Las tres hermanas' (Arena Teatro y Danza & Elpreciodelpeine).

Mejor Intérprete Femenina Protagonista Ángela España por Antonina en 'Las nueve y cuarenta y tres'; Cristina Bernal por Cassandra en 'Cassandra o el elogio del fracaso'; y Rocío Bernal por Carmen en 'Cría cuerdos'.

Mejor Intérprete Masculino Protagonista Luis Maesso por Cassandra en 'Cassandra o el elogio del fracaso'; Javier Ruano por Joaquín Balverde en 'Cría cuerdos'; y David Terol por Atleta en 'Olympics', de Nacho Vilar Producciones & Yllana.

A la cabeza de los finalistas de estos premios, elegidos entre los estrenos de 2024, con más nominaciones se encuentra la compañía murciana Flexión Producciones, con 13 de 15, es decir, solo se queda sin opciones en dos categorías: Mejor Espectáculo Infantil, ya que su montaje no está dirigido a este público; y Mejor Intérprete Masculino de Reparto. La obra por la que esta compañía acapara tantas opciones de premio es 'Cassandra o el elogio del fracaso', un espectáculo a medio camino entre la ópera de cámara contemporánea y el teatro que ce centra en la historia del personaje mitológico de Cassandra, conocida por su don profético, pero también por el cruel castigo que recibió de Apolo: la maldición de que nadie creería sus vaticinios.

María Herrero es la directora de un montaje protagonizado por Cristina Bernal, Irene Maquieira, Amaranta Munana, Luis Maesso y Blanca Tamarit. «Originalmente era un monólogo sobre otro personaje de la mitología griega y acabamos haciendo una opereta bufa jugando el fuerte de María, que es trabajar con la polifonía vocal», contaba a LA VERDAD el productor del montaje, Evaristo Sánchez, antes de mostrarse en el Teatro Romea.

La Cía. Deconné, con su espectáculo 'Cría cuerdos', le sigue con once nominaciones. Pepe Galera y Javier Mateo dirigen esta propuesta con dramaturgia de Rocío Bernal. Esta también se sube al escenario junto a Javier Ruano, Susi Espín y María Jesús Baeza, quienes conforman un elenco de actores con y sin discapacidad en un montaje que nace «de dirigir la mirada a quienes somos, qué podríamos haber sido, qué soñábamos frente a lo que hemos elegido ser en respuesta a las circunstancias», explican desde la compañía. Una función «que transcurre entre carcajadas, y un fondo de reflexión, y que, igualmente, recorre entusiasta tripas y corazón», definió Antonio Arco en su crítica teatral en este diario tras el estreno de la obra, el 15 de febrero de 2024 en el Teatro Circo Murcia.

Los cuatro intérpretes de 'Cría cuerdos' sobre el escenario. | Escena de 'Arrullo', de La Púa Escénica y Nacho Vilar Producciones. Cía Deconné | N. V. P.

Una nueva versión de 'Las nueve y cuarenta y tres' convierte a Representainment & Iraty en la siguiente compañía con más nominaciones: nueve. Andrés Alemán es el autor y director escénico de este musical con música de Manuel Soler Tenorio y la dirección musical de Adrián Quiñones. Una obra que ya se pudo ver en 2017 con la compañía Jo! Producciones. En ese año, arrasó en la primera edición de los Premios Azahar, logrando siete galardones. En esta ocasión, Alejandro Rodríguez, María Cano, Gloria Nieto, Ángela España y Alfonso Martínez dan vida a los protagonistas de un musical que transcurre en Moscú a principios del siglo XX. Todo comienza cuando «la matriarca de la familia Petrova fallece y es enterrada por deseo propio con un valioso joyero de oro y diamantes que heredó de su madre. Poco tiempo después, la música de este joyero comienza a escucharse puntualmente cada noche en el salón de la casa, a las nueve y cuarenta y tres».

Cinco nominaciones para 'Bobo'

En el terreno del teatro infantil, Periferia Teatro logra cinco nominaciones, entre ellas la de Mejor musical infantil, por 'Bobo'. Su creadora, Mariso García, se llevó el último Premio Alfonso Décimo de la Cultura en la categoría de Teatro. La familia Pingüin, que vive «en una envidiable armonía», es la protagonista de la historia. Todo cambia cuando a Bobo le anuncian sus padres que va a tener un hermanito.

También aparecen entre las nominaciones compañías de la Región de Murcia como La Púa Escénica, Nacho Vilar Producciones, Teatro Silfo, Arena Teatro y Danza & Elpreciodelpeine y La Caja de las Expresiones.