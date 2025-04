Posteguillo: «Julio César no se dejó sobornar por 625 millones de euros»

Doscientas personas siguieron con verdadero interés la intervención del escritor Santiago Posteguillo (Valencia, 1967) que presentó en el teatro Victoria, de Blanca, su última novela ' ... Maldita Roma', la segunda entrega de una saga. Fue en el XIII Ciclo literario 'Río de Letras', y recibió una sentida ovación de varios minutos por parte de blanqueños, abaraneros y calasparreños, entre otros. Durante el acto, moderado por el director de la Feria del Libro de Murcia, Jesús Boluda, el premio Planeta 2018 por su obra 'Yo, Julia' se metió al público en el bolsillo con su afán didáctico y centró gran parte de su intervención en la figura del emperador romano Julio César.

«Con apenas seis años nació mi pasión por la Antigua Roma tras visitarla y quedar impresionado por lo que allí vi», reconoció el profesor titular de Filología en la Universidad Jaume I de Castellón, que reveló que «he pedido una excedencia de dos años para dar el cien por cien de mí».

Hombre cultísimo y con una extraordinaria oratoria, fue sincero reconociendo que «cuando tenía 21 años escribía novelas negras y eróticas, y guardo hasta veinte cartas de editoriales que me dijeron 'no' en mis inicios». Formado literariamente en Estados Unidos, Posteguillo dijo que «mis novelas tienen una vertiente académica y me gusta crear espacios de entretenimiento».

Pero sobre su personaje favorito, Julio César, cuya tercera novela presentará en noviembre, «y ya estoy con la cuarta», señaló que «es el más ejemplar, conocido, narrado y escenificado con Roma y esto te impone un respeto; además, no perdió ninguna elección a senador, Pretor, Pontífice Máximo y Cónsul, y como no podían vencerle en las urnas lo intentaron sobornar, pero el político y militar les dijo que no, y el equivalente a hoy, según he calculado, serían 625 millones de euros». Y en cuanto a las formas de documentación bromeó con Ken Follet. «Hay dos tipos de documentación, la suya y la mía, pero él se pierde la documentación sorpresa y yo recurro a expertos para cotejar datos», indicó. El autor más vendido de novela histórica en lengua española, con más de cuatro millones de lectores, respondió a varias preguntas y firmó decenas de ejemplares de varias de sus obras en el escenario del Victoria.

El escritor, que previamente visitó la Fundación Pedro Cano en compañía del pintor y del alcalde, Pablo Cano, agradeció a éste que siga apostando por este tipo de acontecimientos literarios.