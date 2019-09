Paula Cánovas del Vas utiliza la realidad virtual para lanzar su tercera colección de moda Retrato de Paula Cánovas del Vas, en Londres. / COCO CAPITÁN La murciana de 28 años, residente en Londres, es destacada por el 'New York Times' como una de las diseñadoras con más proyección del momento MANUEL MADRID Jueves, 12 septiembre 2019, 02:48

La murciana Paula Cánovas del Vas, elegida hace unos días por 'The New York Times' como una de las diseñadoras emergentes de esta temporada, presenta su tercera colección en Londres mediante una instalación de realidad virtual dirigida por la diseñadora y abierta al público de forma gratuita desde hoy y hasta el 17 de septiembre. El espectador debe estar preparado para sumergirse «en un nuevo universo», según Cánovas del Vas, «donde las reglas convencionales de la industria de la moda se ven invertidas y el espectador se sitúa en el punto de mira». 'See, Saw, Seen', título de esta muestra, explora la relación entre el cuerpo femenino y el espacio, la escala y la perspectiva. El uso de la tecnología multisensorial y la realidad virtual garantizan una experiencia única.

La modista, graduada y máster por la prestigiosa Universidad Central Saint Martins de Londres, homenajea a libros como 'Y aun así me levanto', de Maya Anyelou; 'El mito de la belleza', de Naomi Wolf; extractos del 'Segundo sexo' de Simone Beauvoir; y películas como 'La ventana indiscreta', de Hitchcock, y 'Repulsión', de Roman Polanski.

Para ello se han utilizado materiales sostenibles, reciclando tejidos, y el soporte de artesanos y manufacturas españolas. 'See, Saw, See' ha sido desarrollado por NoGhost, estudio de animación virtual con base en Londres, dirigido por exalumnos de ILM x LAB(Lucas Film) y Framestore, y con el apoyo y espónsor en Realidad Virtual de HTC VIVE Arts, y el respaldo de WeWork y HP, según informó la creadora murciana. Los tickets para la instalación se podrán obtener a través de la web www.paulacanovasdelvas.com. La joven de 28 años residente en Londres e hija de la modista Paula del Vas, especializada en novias, colaboró con Nike en el lanzamiento de las zapatillas VaporMax y ha realizado prácticas en Maison Margiela, (París) y Gucci (Roma), y participó en la Semana de la Moda de París.