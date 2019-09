'The New York Times' destaca a la murciana Paula Cánovas del Vas como diseñadora emergente de esta temporada La diseñadora murciana Paula Cánovas del Vas. / Coco Capitán Vive en Londres, tiene 28 años y se graduó en Central Saints Martins, y la próxima semana mostrará en en una instalación de realidad virtual abierta al público su tercera colección MANUEL MADRID Sábado, 7 septiembre 2019, 12:24

La murciana Paula Cánovas del Vas ha sido seleccionada por 'The New York Times' como una de los seis diseñadores emergentes a seguir en esta temporada de moda, según publica la revista de estilo de uno de los periódicos más influyentes del mundo. La periodista Angela Koh invita a descubrir el talento de seis profesionales que mostrarán próximamente sus colecciones en Nueva York, Londres, París y Milán.

De la murciana de 28 años residente en Londres, 'The New York Times' destaca su infancia en Murcia en la tienda de vestidos de novia de su madre, la también diseñadora Paula del Vas, donde aprendió costura y patronaje. Fue en 2013 cuando Paula hija se trasladó a Londres para trabajar como freelance en la marca británica Ashish y también realizó pasantías en Gucci (Roma) y Margiela (París). «Siempre quiso diseñar sus propias colecciones y comenzó a trabajar en su propia etiqueta mientras estudiaba para su maestría en Central Saint Martins», escribe la editora de 'The New York Times', que pone énfasis en su colección de graduados de chaquetas de neón «fantásticamente estampadas» recogida por Dover Street Market en Tokio.

Las formas llamativas y de gran tamaño de la joven modista murciana volverán a mostrarse en Londres esta próxima semana, ya que Paula Cánovas del Vas presentará su tercera colección a través de una instalación de realidad virtual abierta al público e inspirada en la idea del voyerismo y la transmisión personal que hacen posible las redes sociales. «Quería ofrecer una alternativa a una pasarela de moda y encapsular la experiencia de una manera que fuera duradera y democratizada», cuenta Vas al diario norteamericano, que incide en su intención de «dar a los espectadores una idea de cómo obtiene sus materiales reciclados y trabaja con artesanos en el sur de España para desarrollar sus telas, como el charol sintético y los tejidos graciosamente en relieve. Un vestido en particular de la nueva colección, que se construyó con 10 metros de organza rosa y verde, tardó dos semanas en hacerse».

Los otros cinco diseñadores que menciona la publicación son John Targon, de 36 años y radicado en New York, cofundador de la marca Baja East, con sede en Nueva York, y ex director creativo de las empresas contemporáneas de Marc Jacobs, que este año ha lanzado Fall Risk, su nuevo sello inspirado en ropa deportiva retro y ropa de calle; el artista contemporáneo Carly Mark, 31, y Ayla Argentina, 27, antigua asistente de galería, de Nueva York, creadores de la marca Puppets and Puppets, que se presentó en la Semana de la Moda de Nueva York, piezas únicas basadas en atuendos medievales; la griega Eftychia Karamolegkou, también establecida en Londres y, como Paula Cánovas del Vas, curso un máster de diseño de moda en Central Saint Martins, y en sus colecciones se inspira en reuniones de negocios y jerarquías corporativas, ropa de oficina que luego transforma con cortes holgados y colores neutros; la china Susan Fang, 26 años, establecida en Milán, que destaca por su «tejido aéreo», «prenda hecha de tiras de tela ligera (como gasa, hilo) que cambia de forma a medida que el usuario se mueve, creando la impresión, según destaca 'The New York Times', de que sus prendas »nadan entre dos y tres dimensiones«.

Por último, la marfileña Rym Beydoun, 29 años, residente en París, que ha trabajado con sastres callejeros para hacer trajes personalizados y que tras su paso por Beirut lanzó en 2017 Super Yaya, «una línea de ropa colorida hecha de telas inspiradas en los diferentes lugares donde vivió y viajó y que en su próxima colección miró a Indonesia y la tradición del bati, una técnica de teñido con cera resistente en telas», destaca Koh. Una nueva generación de diseñadores entre los que la murciana Paula Cánovas del Vas tendrá mucho que decir y que vestir.