Palabras para entender la era del fuego inextinguible: el Piroceno

Miguel Lorenci Madrid Domingo, 24 de agosto 2025, 00:11 Comenta Compartir

Cuando las llamas devoran España, Europa y buena parte del planeta, buscamos comprender el implacable poder del fuego y sus efectos. Escritores, ensayistas, periodistas y científicos han convertido este fenómeno en objeto de reflexión, y sus libros son hoy, por desgracia, de rabiosa actualidad. En el año más devastador desde que existen registros, con más de 400.000 hectáreas arrasadas solo en España, el fuego se ha cobrado vidas, desplazado a miles de personas y reducido a cenizas casas, animales, montes y recuerdos.

Tan notable es la catástrofe que ya tiene nombre propio: el Piroceno, la era del fuego descontrolado en la que vivimos. El término designa un tiempo en el que los incendios alcanzan una virulencia inédita y sus consecuencias marcan sociedades y ecosistemas. Son fuegos casi imposibles de extinguir, que la mayoría contemplamos en pantallas mientras otros los sufren en carne propia.

Las palabras no apagan las llamas, pero ayudan a entender este infierno anunciado. Varios libros recientes ofrecen claves para dimensionar el problema y anticipar un futuro en el que, como advierten los expertos, los incendios serán más frecuentes e intensos si no reaccionamos a un mal universal que se cierne sobre los bosques de Suecia, Siberia, Canada, Australia o el corazón de Europa.

'The Pyrocene' – Stephen J. Pyne

El historiador y ecólogo estadounidense Stephen J. Pyne, gran especialista en la historia del fuego, acuñó el término Piroceno Lo desarrolló primero en un ensayo en Aeon Magazine (2015) y después en su libro 'The Pyrocene' (University of California Press, sin traducción al español).

Ampliar Portada de 'The Pyrocene'. University of California Press

Pyne sostiene que los humanos no solo usamos el fuego: hemos creado una nueva era geológica marcada por él. Cocinar transformó nuestro cuerpo y nuestra dieta; la quema de bosques moldeó paisajes; y, al encender combustibles fósiles, «cocinamos el planeta». Para Pyne, el Pleistoceno dio paso al Piroceno: la era del fuego ilimitado, donde las viejas reglas naturales que contenían las llamas se quebraron. No en vano lo subtitula 'Cómo creamos una era de fuego y qué sucederá después'.

Con mirada histórica y filosófica, Pyne describe cómo los humanos hemos rehecho la Tierra a golpe de fuego, y plantea una pregunta urgente: ¿seremos capaces de recuperar la responsabilidad de custodiar la llama antes de que nos consuma?

'El tiempo del fuego' – John Vaillant

«Nunca más habrá seguridad», escribe el canadiense John Vaillant en 'El tiempo del fuego' (Capitán Swing, 2023). Su libro parte del gigantesco incendio que en 2016 arrasó Fort McMurray, epicentro petrolero de Canadá. En apenas unas horas obligó a evacuar a 90.000 personas y causó pérdidas multimillonarias.

Ampliar Portada de 'El tiempo del fuego'. Capitán Swing

Vaillant reconstruye la catástrofe con detalle casi cinematográfico: barrios enteros convertidos en brasas, coches derretidos, identidades borradas… «Lo que se quema es también tu memoria», escribe, aludiendo al trauma profundo de los supervivientes.

El autor enlaza la experiencia humana con la historia de la industria petrolera y la ciencia climática, mostrando cómo los incendios modernos son el anticipo de un futuro más cálido e inflamable.

'Los rescoldos de la Culebra' – Juan Navarro García

El periodista Juan Navarro García narró con rigor y empatía los fuegos que devastaron la Sierra de la Culebra (Zamora) en 2022. Su libro 'Los rescoldos de la Culebra' (Libros del K.O., 2023) es una crónica coral sobre un desastre que arrasó el 6 % de la provincia, mató a cuatro personas y calcinó una reserva de la biosfera.

Ampliar Portada de 'Los rescoldos de la culebra'. Libros del K.O.,

Navarro conversa con vecinos, ganaderos, cuadrillas de bomberos, psicólogas voluntarias y autoridades, retratando tanto el heroísmo como las carencias estructurales: falta de prevención, despoblación rural y políticas ineficaces. Su relato expone un drama que se repite cada verano en un país cada vez más vulnerable al fuego.

'Mientras todo arde' – Jens Liljestrand

El periodista sueco Jens Liljestrand aborda el fuego desde la ficción en 'Mientras todo arde' (Destino, 2023). La novela imagina una Suecia castigada por los incendios y la violencia social. En un país muy concienciado con el clima, conviven activistas y ciudadanos despreocupados que buscan el disfrute inmediato en su cabañas y barcas sin pensar en la fragilidad de su entorno.

Ampliar Portada de 'Mientras todo arde' Destino

El fuego es aquí metáfora de una sociedad que arde en su propia indiferencia. Liljestrand ofrece una radiografía inquietante de un paraíso social que hace tiempo empezó a resquebrajarse.

'Sobre el fuego' – Larry Brown

El estadounidense Larry Brown aporta una mirada íntima y descarnada en 'Sobre el fuego' (Dirty Works, 2021). Tras dieciséis años como bombero en Misisipi, decidió narrar sus experiencias: incendios desconcertantes, accidentes de tráfico, camaradería y miedo.

Ampliar Portad de 'Sobre el fuego'. Dirty Works

El libro combina el testimonio duro de un bombero con escenas de vida cotidiana: barbacoas, discusiones familiares, facturas impagas, caza, pesca o encuentros con animales salvajes. Es un retrato honesto de la clase trabajadora y de la delgada línea entre la vida y la muerte.

Ampliar Un bosque de Quiroga, en Lugo, devorado por las llamas este verano. E.P. Apóstoles, poetas y narradores ante el poder devastador de las llamas El fuego ha modelado durante milenios la evolución humana, su la civilización y su cultura. Pemitió cocinar los alimentos, defender y calentar hogares y mover las máquinas que desarrollaron la industria y la economía. Desde Promteo a hoy, algunos literatos han reflejado su alto poder destructivo, que en Piroceno alcanza cotas inimaginables. «Ved que un poco de fuego basta para quemar todo un gran bosque», se lee en el Nuevo Testamento, en la Carta de Santiago. Es una de las referencias literarias más tempranas al fuego en la recopilación del Ingeniero forestal Ricardo Vélez Muñoz r para la revista 'Montes'. «Un amigo mío incendió una vez un bosque para ve si el fuego se extendía tan fácilmente como suele afirmarse. Diez veces consecutivas fracasó, pero a la undécima logró un éxito demasiado grande» escribe el poeta Charles Baudelaire en 'Pequeños poemas en prosa'. En 'Campos de Castilla' Antonio Machado incluye el verso 'El hombre de estos campos que incendia los pinares'. Habla del Sistema Ibérico, que a principios del siglo XX sufrió muchos fuegos deliberado para producir pastos, ante el incremento de la cabaña ganadera. «Tengo especial interés en esos incendios que ocurren en los bosques, pues estuve a punto de ser linchado a causa de uno de ellos….», escribe en 'El emigrante aficionado', Robert Louis Stevenson que en 1879 cruzó EE UU hasta llegar una California. «El árbol estalló como si hubiera sido un cohete. Al cabo de tres segundos se había convertido en una columna de rugientes llamas», añade. Mark Twain cuenta en 'Los inocentes en el país del oro', como provocó un incendio al desatender una hoguera encendida para calentar comida en el lago Tahoe. «Encendí fuego y volví al bote para recoger la sartén. Mientras me dirigía allí, sonó un grito de Johnny y, al mirar atrás, vi que mi fuego se había corrido y galopaba por todo el espacio circundante, extendiéndose velozmente» Antón Chéjov divisó grandes fuegos en un viaje a la Isla de Sajalin, en el extremo nordeste de Siberia «El día era tranquilo y despejado. [....] En la margen derecha del río ardía el bosque; una masa verde ininterrumpida irradiaba una llama purpúrea; las volutas de humo se fusionaban en una prolongada e inmóvil franja negra, que permanecía suspendida sobre el bosque. El incendio era enorme, pero alrededor todo era tranquilidad y silencio. A nadie le preocupaba que el bosque fuera destruido, ya que, en este lugar, la riqueza vegetal pertenece solo a Dios».

Temas

España

Galicia