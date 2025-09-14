Novillada triunfal en Murcia con triple salida a hombros

La feria taurina de Murcia se inauguró este domingo con una gran novillada de la divisa gaditana de Fuente Ymbro. El toreo de Parrita ... tuvo personalidad, el de Víctor Acebo entrega y el de Zulueta, clase. Los tres salieron en hombros del Coso de la Condomina.

La tarde la abrió un excelente novillo de Fuente Ymbro, al que el murciano Parrita toreó con gusto y relajación. Dejó muletazos de gran calado por ambos pitones, mostrando su personalidad y sus buenas maneras, cortando una oreja. A su segundo, lo cuajó de principio a fin, a pesar de su inactividad. Las series tuvieron ligazón, profundidad y largura. La faena, enjundia y gusto. Lo mató de estocada entera y cortó dos orejas.

El pachequero Víctor Acebo brindó el quinto al maestro Pepín Liria. Otro buen novillo de la ganadería de Ricardo Gallardo. La faena tuvo altibajos, mostrando ganas, entrega y predisposición. Paseó las dos orejas. A su primero, le dio algunos muletazos destacables pero el mal uso de los aceros le dejó sin premio.

Importante faena al sexto de Zulueta, un novillo exigente y con transmisión. El sevillano toreó al natural despacio y con gusto, con la mano derecha tuvo temple y compás. Una faena de gran calado que remató con una gran estocada. Cortó las dos orejas. Del tercero, un novillo que manseó en los primeros tercios y que fue noble, Javier Zulueta dejó pasajes de gran calidad, cortando una oreja.