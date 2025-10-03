Novillada en Torre Pacheco con Acebo, el debut de Antonio Aparicio y Armendáriz a caballo

El municipio de Torre Pacheco vuelve, un año más, a tener toros en sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. El festejo, ... que se celebrará el domingo 5 de octubre, dará comienzo a las 5 de la tarde, está organizado por la empresa Tauromur y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torre Pacheco, la comisión de fiestas y el Gobierno Autonómico de la Región de Murcia.

Se trata de una novillada con picadores mixta, que en Torre Pacheco ha despertado mucha expectación al anunciar a dos toreros de la tierra junto a un rejoneador de reconocido prestigio, como el navarro Roberto Armendáriz , que abrirá plaza, con un toro de Sorando, a lo novilleros Víctor Acebo, que viene de salir a hombros en la reciente Feria de Murcia, y Antonio Aparicio, que hará su debut con picadores tras firmar una temporada ilusionante, en la que obtenido importantes triunfos, siendo el ganador de «La Espiga de Plata» de Calasparra. Los dos se las verán, mano a mano, con cuatro utreros de la ganadería de Los Chospes.

Las entradas para este festejo están a la venta en Restaurante Athabasca, Bar la Plaza, Magic Coctails y Transgaleon, al precio de 25€ la entrada general anticipada, que en taquilla costará 30€. Las barreras cuestan 35€ anticipada y 40€ en taquilla. También hay entradas a precio más reducido para jóvenes.

Rejones en Ramonete con Rui Fernandes, Diego Ventura y Sebastián Fernandez

También este domingo se celebrará una interesante corrida de rejones en la pedanía lorquina de Ramonete. Un festejo del arte del rejoneo que se está convirtiendo en tradicional y que este año queda definitivamente con un cartel compuesto por el rejoneador portugués Rui Fernandes, la gran figura del toreo a caballo, Diego Ventura, y el caballero granadino Sebastián Fernández, rejoneador de alto nivel, con una gran proyección.

El festejo comenzará a las cinco de la tarde y para la ocasión se han reseñado seis toros de la ganadería de Jódar y Ruchena.

Esta corrida cuenta con la organización del empresario Juan Pascual Acosta Martínez, con la Comisión de Fiestas de Ramonte, y la colaboración del Ayuntamiento de Lorca. La corrida ha despertado mucha expectación en la zona, por lo que se espera el lleno en los tendidos de la plaza portátil.

Festejos de las Escuela en Abarán con Toni Marín e Iván Benito

La feria taurina de Abarán pondrá broche mañana sábado con el segundo festejo del II Certamen Promesas del toreo de Murcia, en el que se lidiarán cuatro novillos de Julio de la Puerta por los alumnos de la Escuela Taurina El Torero de Murcia, Toni Marín e Iván Benito, el alumno de la Escuela de Alcázar de San Juan, Hugo Reinosa, y el alumno de la Escuela Taurina de Málaga, Antonio Arias. Además, se lidiaran dos vaquillas de la ganadería de Alvalle para los alumnos aventajados David Avellaneda y Pedro Burguillo, con la participación también de Rodrigo Gea, Diego José Marín, Juan Alacid y Antonio Tortosa. El festejo comenzará a las 17:30 h.

Paco Ureña sigue su racha triunfal en México

En un viaje relámpago, Paco Ureña toreaba el pasado domingo y el lunes dos corridas de toros en tierras mexicanas. En la segunda de ellas, en Yahualica, con lleno en los tendidos, el lorquino mantenía la racha triunfal de sus últimas corridas en España. Con un lote manejable, Ureña paseaba un trofeo de cada astado, lo que le permitió salir a hombros junto a Roman Martinez (oreja y dos orejas) y el rejoneador Jorge Hernandez Garate (ovación y dos orejas). Por delante toreó el aspirante Moises Gómez, que logró una oreja de su novillo. Los toros fueron de la ganadería de Cerro Viejo.

El día anterior Ureña hizo el paseíllo en Guadalajara, donde fue aplaudido en su lote. Pudo obtener trofeo de su primero, toro al que pinchó, mientras su segundo fue un toro complicado que no permitió el lucimiento del lorquino. El triunfador de esa corrida, con un gran lote de toros de Ordaz, fue Calita, que se llevó cuatro orejas y un rabo y salió a hombros junto a los ganaderos. Óscar Rodriguez «El Sevillano» fue ovacionado.

Calasparra programa un festival con toreros murcianos como cierre de temporada

La empresa Chipé Producciones y el Ayuntamiento de Calasparra han programado un cierre de temporada en el municipio con la celebración de un festival protagonizado por toreros murcianos, tres de ellos calasparreños, y que se celebrará el próximo sábado11 de octubre. El festival, sin picadores, anuncia un cartel integrado por los matadores de toros Emilio Serna, Antonio Puerta y Filiberto y los novilleros sin picadores calasparreños Salvador Ruiz 'El Marqués' y Jesús Montiel. Se lidiarán tres novillos del Marqués de Domecq para los matadores de toros y dos de Dámaso González para los novilleros. El festejo dará comienzo a las 17.30.

Andrés Roca Rey da por finalizada su temporada para recuperarse de sus lesiones

El matador Andrés Roca Rey hizo público un comunicado está semana en el que informaba que «se ve obligado a poner fin a su temporada tras las diferentes lesiones que ha venido arrastrando durante todo el año. La más preocupante, una hernia que padece desde 2019 y que requiere un tratamiento crónico y continuado, se reactivó tras la fuerte voltereta sufrida en Valladolid, provocándole pérdida de fuerza en el hombro y brazo izquierdo.

A este diagnóstico se suman las lesiones acumuladas en el hombro, el tobillo, la fragilidad en el tendón de Aquiles y las costillas derechas, que en los últimos meses le han obligado a torear infiltrado en repetidas ocasiones». En el mismo comunicado lamenta no poder cumplir con las tres corridas que aún tenía programadas y agradece el apoyo y cariño de la afición en este difícil momento.

Roca Rey reaparecerá el próximo 2 de noviembre en Lima, en una cita histórica en la que lidiará seis toros en solitario con motivo de su décimo aniversario de alternativa.

Samuel Navalón en la UCI

Ampliar Samuel Navalón. Paco Sastre.

El torero de Ayora Samuel Navalón sufrió el pasado domingo una de las cornadas más graves de la temporada al colocar un par de banderillas en el festival celebrado en Algemesí, al ser herido en el cuello. Sigue en la UCI desde el domingo. Ayer, según informaba Mundotoro, llegaban noticias esperanzadoras desde el Hospital Universitario de Alzira, al serle retirada parte de la sedación y la respiración artificial, con el torero despierto y respirando por su cuenta desde ayer, aunque todavía permanece en la UCI. La gravísima cornada en el cuello fracturó el músculo esternocleidomastoideo y rozó la yugular.

Navalón es un torero hecho en gran parte en la Región, por su vinculación con la ganadería yeclana de Nazario Ibáñez. Precisamente en la plaza de Yecla firmó una de sus grandes tardes de esta temporada.