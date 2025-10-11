Najarro abre hoy la temporada de danza del Auditorio Regional

LA VERDAD MURCIA. Sábado, 11 de octubre 2025, 10:46 Comenta Compartir

El Auditorio regional Víctor Villegas de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes arranca este sábado (20 horas) la temporada de su ciclo de danza con 'Romance sonámbulo' de la Compañía de Antonio Najarro, montaje que despliega el conjunto de la potencia y la diversidad de todos los estilos de la danza española. La más reciente creación de Antonio Najarro, quien fuese director del Ballet Nacional de España de 2011 a 2019, parte del poema 'Romance sonámbulo' de Federico García Lorca, en el que se intuye una historia de amor de un joven contrabandista que malherido busca refugio en casa de su amada, una muchacha gitana, a la que encuentran muerta en un aljibe antes de que también él fallezca.

A partir de este poema, Najarro se sumergió en otros de Lorca en los que primaba lo nocturno para crear un corpus de cinco cuadros en los que aprecia la huella de las tres culturas que conformaron la Granada del poeta: la hispanoárabe, la judía y la cristiana. Esta riqueza permite a Najarro y su compañía desarrollar un espectáculo de ballet español íntimo y espectacular. Los cinco cuadros que componen 'Romance sonámbulo' son: 'Aire de nocturno', 'Amor imprevisto', 'Conjuro', 'Romance sonámbulo' y 'El poeta dice la verdad'.

Las entradas para el espectáculo de la Compañía de Antonio Najarro están a la venta desde 30 euros en la taquilla del Auditorio y en auditoriomurcia.org y bacantix.com. Además, hasta el mismo sábado es posible abonarse al ciclo completo de danza del Auditorio regional desde 124 euros.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que se ha reforzado el ciclo de Danza en el Auditorio regional Víctor Villegas al pasar de cuatro a siete espectáculos: «Además, cinco de los siete espectáculos serán con música en directo, como es el caso de 'Romance sonámbulo' de la Compañía de Antonio Najarro con el que comenzamos la temporada este sábado». La Compañía Antonio Najarro apuesta desde su formación por mostrar al público las nuevas tendencias en danza y el repertorio de la danza clásica española y estilizada. Sus espectáculos se caracterizan por su complejidad técnica y artística, la fusión de estilos, el rigor y la calidad de la danza que posicionan la compañía como referente de la danza española actual. Se encuentra integrada por una formación de catorce bailarines especializados en diferentes estilos que van desde el flamenco, la danza estilizada y la escuela bolera, hasta la danza contemporánea y el ballet clásico.

Tras el espectáculo 'Romance sonámbulo' de este sábado, 11 de octubre a las 20:00 horas, la temporada de danza en el Víctor Villegas continuará el 27 de noviembre con el Ballet de Kiev que ofrecerá con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia 'El lago de los cisnes'; el 8 de diciembre, el Ballet Clásico Internacional pondrá en escena 'La bella durmiente'; y el 14 de diciembre se ha programado el espectáculo 'El arte de danzar en el tiempo. 40 años en escena' del Ballet Español de Murcia, la Compañía de Carmen y Matilde Rubio.

Para 2026, está programado el 17 de enero la Gran Gala de Estrellas de la Danza; el 5 de febrero será el turno de la Compañía LaMov con la dirección artística de Víctor Jiménez y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que acompañará a la formación en el doble programa de Stravinski; y cierra el ciclo, el 13 de junio, el Ballet de Barcelona junto con la Sinfónica regional con 'Giselle'.