Los conciertos que llegan a la Región de Murcia este verano

Algunos estarán esperando como agua de mayo el concierto de Mónica Naranjo, o el de Ojete Calor, o el de Camela, que para gustos los colores. Los habrá que cuenten los días pensando en Morgan, The Lemon Twigs, La Élite y Reincidentes. Y otros tendrán marcado en rojo en el calendario la visita de Sebastián Yatra y la de Bad Gyal. O la de Natalia Lafourcade. O la de Dani Martín, o la de la argentina Emilia Mernes. Vale. Pero qué decir de mitos como The Cult, Salif Keita o Alan Parsons. Y fenómenos mundiales como Myke Towers. Y grupos de la tierra en plena 'floración' como Arde Bogotá o Maestro Espada. Y cómo obviar el último concierto que ofrecerá en la Región esa leyenda llamada Medina Azahara.

Necesitamos respirar. Coger aire fresco y pensar. Porque en una enorme bandeja de pasteles con aspecto irresistible lo difícil siempre es elegir uno solo, incluso dos. Lo mismo pasaría si nos dieran a elegir un solo concierto al que asistir en la Región en las próximas semanas. Mejor que sean veinte. La legión de melómanos murcianos dispone estos meses de un cartel musical estival envidiable al lado de casa, sin necesidad de fardar de abono de Glastonbury o Coachella. Entre mayo y septiembre, los nombres de artistas y bandas que pisarán esta tierra le hacen a uno frotarse los ojos y mirar el calendario para seleccionar bien las fechas y administrar bien el tiempo y el dinero. Porque a todo no se puede llegar.

Atendiendo a todas las sensilididades posibles, y dejando de lado por falta de tiempo y espacio algunas querencias más exóticas y extravagantes -como la amplia e interesante progamación de grupos coreanos de La Mar de Músicas, algunos de ellos referentes mundiales del K-Pop-, la propuesta de LA VERDAD incluye el 6 de junio la actuación del artista portorriqueño Myke Towers, una de las estrellas mundiales del reguetón. No mueve las pasiones que genera Bad Bunny, pero seguro que las colas por coger sitio en primera fila en el Espacio Norte de Murcia se verán desde mucha altura.

Antes actuará Chayanne, el día 28 de mayo en la Plaza de Toros de Murcia. Será una buena ocasión para para ver cómo ha evolucionado la música latina entre uno y otro en los últimos 30 años. Chayanne era el Myke Towers de su época, salvando las distancias en lo musical. A sus 56 años, con 40 años de carrera y más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo, el también cantante y compositor portorriqueño -¿qué ha pasado en la isla?- vuelve a España tras más de diez años de ausencia. Ya se puede uno imaginar al público con temas como 'Dejaría todo', 'Salomé', o 'Torero'.

El menú sigue en junio con platos muy fuertes como Alan Parsons - líder de la mítica Alan Parsons Project- y Joaquín Sabina, que también pisarán la Plaza de Toros dentro del festival Murcia ON. Con una programación estelar con la que parecen haber tirado la casa por la ventana, este año también se han traído a Miguel Bosé, que actuará el 28 de junio por primera vez en Murcia después de ocho años retirado de los escenarios. Otro concierto imprescindible el que ofrecerá Bosé en Murcia dentro de su 'Importante Tour' para celebrar más de 30 años carrera a la vanguardia (no solo) del pop.

Solo hay un problema. Ese mismo día hay porogramado otro concierto de armas tomar en la Región. Bosé se 'solapa', que se dice ahora, con otra cita ineludible. Y no es un grupo cualquiera. Estamos hablando de The Cult, la banda británica de hard rock liderada por Ian Astbury. Aquí entra ya en acción el festival Rock Imperium, que se ha convertido en una especie de peregrinación veraniega para los amantes de este género musical en todo el país y buena parte del extranjero. Es lógico cuando uno se pone a mirar el cartel del festival y se encuentra con grupos como Scorpions, que también tienen que estar sí o sí en esta selección, y otros nombres como Airboune o el de Till Lindemann, cantante de Rammstein, que gira en solitario. Lo dicho, no se puede llegar a todo.

Hip-hop grabado en la memoria

A donde hay que llegar sí o sí es al 3 de julio, fecha del concierto de Cypress Hill en la Plaza de Toros de Murcia. Lsos de Murcia ON e Ibolele Producciones han hecho feliz a mucha gente que tiene a la banda de hip-hop de California grabada en la banda sonora de su juventud, y que quizá sea la primera (y la última) vez que la vea en directo en su vida. De las playas americanas a las playas cartageneras, porque al día siguiente es el primero de los dos conciertos que Arde Bogotá ofrece este verano en su tierra. Dos noches seguida de éxtasis y comunión cartagenera para olvidar los problemas, el futuro y la ansiedad y poner la Alameda mucho más cerca del mar. El concierto es en la cuesta del Batel, aunque bien se podría incendiar el Cartagonova en un día tan especial. Que sean dos.

Con permiso de Los Secretos, Rigoberta Bandini y Morcheeba, y los muchos y buenos conciertos que ofrecen festivales como el Fortaleza Sound -con esperadas actuaciones como la de los Djs de Supersubmarina Juanca y Pope en el Acho Burguer Land el 30 de mayo- la siguiente actuación de quilates marcada en rojo es la de Europe, también detro de Murcia ON. Mucha tela que cortar ahí, Y, al día siguiente, el que promete ser otro concierto inolvidable es el del genial compositor Quique González en Las Noches del Malecón, Otro ciclo de conciertos ante el que quitarse el sombrero, con 'fichajes' también de categoría como el de Derby Motoreta's Burrito Kachimba y Ultraligera, amén del mencionado Myke Towers, entre otros. Pero, sin duda, uno de los grupos más esperados de la programación de Las Noches del Malecón es James, el 19 de julio. Como ocurre el día de Bosé y The Cult, aquí hay que elegir entre James y Simple Minds, otro concierto imprescindible para el 19 de julio. Habrá que lanzar la moneda al aire.

Y qué decir de La Mar de Músicas, con un cartel tan extenso como atractivo. Aquí nos quedamos con los conciertos de Salif Keita y Maestro Espada. Volviendo a Murcia, es difícil obviar las actuaciones de otros tres mitos como Lionel Richie, el histórico Santana y Alejandro Fernández, todos ellos en la Plaza de Toros. Es muy aconsejable que aún se conserven fuerzas -y recursos- a estas alturas de la película, porque aún quedan dos de los mejores conciertos de la temporada. El de The Cat Empire, el 20 de septiembre en Las Noches del Malecón, y el que dará Medina Azahara un día después en la Sala Mamba, en su gira de despedida. Como para hacer el amago de perdérselo.