El TCM recuerda hoy al rey del rock con 40 artistas en escena Con 'Remember Elvis: Aloha from Hawaii' arranca la temporada de otoño del teatro; la experiencia traslada al público al mítico concierto de 1973

LA VERDAD Murcia Jueves, 2 de octubre 2025, 00:34

Un concierto en homenaje a Elvis inaugurará de manera espectacular la temporada de otoño 2025 en el emblemático Teatro Circo de Murcia. El TCM acoge hoy 'Remember Elvis: Aloha from Hawaii', una experiencia musical extraordinaria que transportará al público a un momento legendario. Esta producción de Rock's King Tribute trasciende el concepto de concierto convencional para ofrecer una recreación meticulosa del histórico 'Aloha from Hawaii', el primer espectáculo de un artista solista transmitido vía satélite a nivel mundial el 14 de enero de 1973. Las entradas están ya a la venta en la web del Teatro Circo Murcia y con descuento en la web de Oferplan.

Aquel evento sin precedentes, protagonizado por Elvis Presley junto a la Joe Gercio Orchestra, cautivó a más de mil millones de espectadores, convirtiéndose en el espectáculo musical más visto hasta entonces y revolucionando para siempre la difusión de la música en directo. La celebración adquiere un significado aún más profundo al coincidir con el 90 aniversario del nacimiento del Rey del Rock.

'Remember Elvis: Aloha From Hawaii'. Homenaje a Elvis Presley. Dónde: Teatro Circo de Murcia.

Cuándo: Jueves a las 20:30 horas

Cuánto: 19 euros (con el descuento en la página web oferplan.laverdad.es).

Este tributo no solo rinde homenaje al legado imperecedero de Elvis Presley, sino que ofrece una oportunidad única para que las nuevas generaciones y los seguidores de siempre experimenten la magia y la energía de aquel momento histórico.

Sobre el escenario del TCM encontraremos a un trío estelar: Willi Climent es reconocido como una de las voces más fieles y carismáticas de Elvis en Europa, y ofrece una interpretación que captura la esencia y la energía del Rey; Fiti Espejo es baterista de enorme prestigio en la escena del country/blues nacional, ideador original del proyecto y pilar rítmico del espectáculo; y Abdón Alcaraz, aclamado pianista y compositor, responsable de los minuciosos arreglos y la brillante dirección orquestal, transcribiendo fielmente la partitura original de la Joe Guercio Orchestra.

Un buen número de músicos profesionales de orquesta, seleccionados entre los mejores instrumentistas, darán vida a los complejos arreglos del concierto original. Además, más de 20 voces educadas del prestigioso coro Discantus, dirigido por Ángel Luis Carrillo, aportarán la profundidad y la emoción vocal que caracterizaron al mítico show de Hawái.