La segunda edición del festival Love The Twenties Dance llega a Murcia a finales de septiembre Presenta un cartel con artistas de la época de los 2000 como Safri Duo, Cascada o Sylve

LA VERDAD Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:08 Comenta Compartir

Love The Twenties Murcia Dance Edition presenta un cartel que reúne los artistas más influyentes de la década de los 2000. El festival, creado por la productora musical Sharemusic!, se celebrará el próximo sábado 27 de septiembre en el recinto Espacio Norte. La promotora avanza que este año la experiencia será «mejor que nunca». El público podrá disfrutar la música que marcó las pistas de baile de esa década.

Este festival es considerado como un homenaje a la música de los 2000. La edición 2025 presenta un cartel que reúne a los artistas más influyentes de esa década. Estos son los artistas confirmados: Safri Duo, Cascada, Sylver, Yasmin K, Evi Goffin, La Luna vs Dee Dee, Jessy, Warp Brothers, Anneke Van Hooff, Jumper Brothers, Chumi DJ, Abel The Kid feat Noemy, Astroline, DJ Marta, Clublanders, Eva Martí y Marian Dacal, Nanin, Spacio feat Rafa Ruiz y Paul Droid.

La primera edición , que reunió a miles de asistentes, tuvo lugar en octubre del año pasado. Se acerca la fecha para poder disfrutar de este festival y, a través de la web de oferplan de LAVERDAD , se pueden adquirir ya sus entradas.

Temas

Murcia

Música

Oferplan