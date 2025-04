Ruto Neón da color a la muerte

Concede esta entrevista Bruno Laencina, componente de Ruto Neón junto a José Antonio García, ayudado por un par de muletas. «Me acabo de operar el ... menisco, era una cosa que tenía que hacer desde hace tiempo. Me estoy haciendo revisión de chapa y pintura en todo el cuerpo». Las muletas serán también sus compañeras en el escenario del Teatro Circo el próximo lunes 21 de abril, en el primero de los Conciertos de Primavera, que tendrá como protagonistas a Ruto Neón junto a Mala Cotton y Colectivo Da Silva. «Esto es lo importante aquí», deja claro Laencina, que se declara fan total de Mala Cotton. Un pistoletazo de salida musical de lujo a las Fiestas de Primavera en una programación que también llevará al Teatro Circo a bandas como Russian Red y la Orquesta Mondragón.

Para saber más Qué Primer Concierto de Primavera con Mala Cotton, Ruto Neón y Colectivo Da Silva.

Cuándo Lunes, 21 de abril, a partir de las 20.30 horas.

Cuánto Entre 12 y 15 euros en taquilla.

Dónde En el Teatro Circo, sede de los Conciertos de Primavera (jueves 24, Orquesta Mondragón; viernes 25, Russian Red). Estos conciertos se complementarán el miércoles 23 con otra actuación con motivo del 25 aniversario de la ONG Cirugía Solidaria, y que reunirá a bandas y solistas como El Kanka, Los Marañones, Sara Zamora y Carmesí, entre otros.

Ruto Neón viene de publicar nuevo álbum, 'Reset', donde se «reinventaba» el sonido de la banda. Ese sonido inclasificable, siempre original y atractivo, que transita entre muchos estilos -del pop al funky pasando por la psicodelia y el disco- y que dejó perlas como el muy bailable 'Eres mi BB' y el menos aclamado 'Vuela' que, según el propio Bruno Laencina, «pasó sin pena ni gloria, y eso que era mi apuesta por encima de 'Eres mi BB'». 'Vuela' es un tema íntimo y oscuro con la muerte como transfondo. Y la muerte vuelve a inundar los acordes y la creatividad de Ruto Neón en el nuevo sencillo que se han sacado de la chistera y que estrenarán, precisamente, este próximo lunes. A modo de primicia, y después de pensárselo un rato, Bruno desvela para LA VERDAD el título de este single calentito que vuelve a prospectar en los círculos que rodean al óbito y cuyo nombre lo dice todo: 'Pensando en la muerte', una colaboración con Kike Suárez, cantante de Vera Fauna. «El de la muerte es un tema al que siempre estoy dándole vueltas. Pero ahora estoy aprendiendo a hablar de esto de una manera más divertida. Con un punto que no sea dramático. Intentando que sea dramático, sí, pero a la vez irónico», define. Una muerte no tan oscura como la de 'Vuela', sino algo más colorida, con más sonrisas. Porque la muerte, aunque sea el final o no, no tiene por qué ser siempre tan tremendamente triste. «Aunque la letra sea bajonera, no hay por qué sentarse y sufrirla, que por lo menos se disfrute». Lo dice alguien experto y apasionado de la «psicodelia bajonera», que creció adorando a los Beatles y escuchando discos de su padre y de su madre mientras hacía 'skate'.

Ya que ha cogido carrerilla, Bruno revela también que, en el concierto del lunes, Ruto Neón se marcará una versión de una de las canciones que más ha pasado por su altavoz en los últimos tiempos: 'Murder on the dancefloor'. Pero no del clásico de la británica Sophie Ellis-Bextor, sino de la versión que a su vez hizo de este temazo la banda Royel Otis. Es decir, Ruto Neón revisitando la versión que Royel Otis dejó para los anales el 'hit' de Sophie Ellis-Bextor en la televisión australiana. Tomen todo mi dinero.

Para la parte confidencial se quedan las colaboraciones que han grabado estos meses atrás con tres grupos y artistas. Algo que tenían pendiente desde hace tiempo -como lo del menisco, más o menos- y que se irán desvelando de forma progresiva, como es costumbre ahora. En pequeñas dosis. «Tenemos suerte de que somos un grupo que gustamos a los músicos, y eso nos abre puertas a las que no tendríamos acceso de forma general», celebra. Algo ha tenido que ver, admite Bruno, la influencia de 'Lo recordaba mejor', esa «cuenta secreta de Ruto Neón» en redes sociales donde se 'versionan' éxitos de hoy, de ayer y de siempre con un toque altamente desternillante. Desde Arde Bogotá a Karol G, pasando por Lady Gaga, Taylor Swift y Nirvana. Pero riéndose de ellos mismos en primer lugar. Aquí no se escapa nadie.

«He quemado el Bando»

Y de las bandas al Bando, que es lo que toca. Porque el Concierto de Primavera se celebra ese lunes víspera de festivo en Murcia, previo al Bando de la Huerta. El colorín tras la muerte y la resurrección de la Semana Santa. Un lunes en el que muchos salen a tomarse algo de 'tranquis', con el freno de mano echado, y al final hay que echarles la mano para que frenen, que la fiesta gorda es al día siguiente y no se puede llegar con el cuerpo hecho un escombro. De la matemática del Bando saben mucho los Ruto, incluido el percusionista José Antonio García, que es de Molina de Segura pero es «el tío más murciano que he conocido en mi vida», define Bruno Laencina que, por casualidad, ya tocó en el Teatro Circo en las Fiestas de Primavera con su anterior banda, The Meatpies. «El Bando de la Huerta ya me lo he quemado, como buen murciano. He hecho todo lo que se podía hacer. Yo soy de Santo Ángel. Cuando salimos la primera vez como grupo de amigos, nos volvimos andando a casa, también para que se nos pasara un poco la 'fiesta'. Desde entonces no he vuelto a ser el mismo [risas]».

Ahora es más de ver el jaleo huertano desde su balcón en la Plaza Circular, «donde la música no para hasta las tantas». Y de comer «jalufo» en las barracas con los amigos. «Digo jalufo, pero no me sale la palabra 'normal'...».

«En mi epitafio quiero que ponga 'artista emergente'» asegura el 'beatlemaníaco' Bruno Laencina, que se acaba de operar del menisco

-¿Panceta?

-Eso. Hincharme a panceta y a caldo con pelotas. Ya se me ha pasado la época loca de la juventud, y la experiencia se ha vuelto mucho más adulta.

Al sonido de Ruto Neón, por el contrario, aún le queda mucho crecimiento por delante para llegar a esa edad adulta, en opinión de Bruno Laencina. Si es que les falta algo, «falta potencia en el directo, falta alegría, que el público se lo pasa mejor. Y todo lo que estamos trabajando ahora se está enfocando en eso». Lo de las etiquetas se lo dejamos a otros. Eso sí, Bruno, que lleva siendo «músico emergente» desde los 20 años, tiene clara una cosa a sus treinta y pocos: «En mi epitafio quiero que ponga 'artista emergente'». Amén.