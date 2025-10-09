Rozalén pide a los eurodiputados luchar por la regulación de la IA «Es muy importante que nos defendáis, ¡por nosotros y por vosotros!», rogó la artista en Estrasburgo sobre la creación cultural

Natalia Benito Jueves, 9 de octubre 2025, 23:50

La noche del miércoles en el Parlamento Europeo fue, para unos pocos, una velada emotiva gracias a las canciones de Rozalén, que actuó por primera vez en la sede de Estrasburgo de esta institución europea. La cantante definió como «peculiar» su experiencia en concierto en 'petit comité' al que asistieron miembros de Friends For Music, organización que representa a las industria musical en Europa y que impulsó el evento junto a Antonio Guisasola, director de Promusicae, y decenas de eurodiputados, la mayoría de ellos españoles.

La cantante y compositora de Letur (Albacete), con la sensibilidad que le caracteriza, interpretó una decena de temas y se dirigió al público entre canción y canción, para trasladar directamente a la clase política la preocupación de los artistas por la falta de regulación del uso de la Inteligencia Artificial en la expresión artística.

«Como cantautora, cada canción existe porque he vivido ciertas cosas y porque le he dedicado mucho tiempo y mucha emoción a escribir. A mí no me entra en la cabeza, encima siendo psicóloga y sabiendo la importancia de la música como terapia, que no haya una emoción o que no haya algo de esencia humana detrás del arte en general. Me parece algo muy grave y por eso es muy importante que luchéis y que nos defendáis, ¡por nosotros y por vosotros!», apeló Rozalén a los eurodiputados presentes, acompañada en el escenario por los músicos Álvaro Gandul e Ismael Pizarro y la intérprete en lengua de signos Beatriz Romero, desde hace años siempre presente en sus actuaciones.

Por otra parte, antes de cantar 'Llévame', tema que compuso tras un viaje a Colombia en el que visitó proyectos de paz en el Cauca, en la costa del Pacífico, Rozalén no quiso olvidadarse «del genocidio» en Gaza, «que te hace dudar de la humanidad».

«Desde el Parlamento Europeo, a través de las discográficas, han movilizado a muchos artistas. El uso de la inteligencia artificial es un tema que me preocupa y asusta», indicó la artista a LA VERDAD, que mencionó «el poder de las industrias que hay detrás, a quienes sí les interesa el avance de la IA«, como un factor que va a dificultar el proceso de esta necesaria regulación. No obstante, «hay que intentarlo todo». «En cada letra de mi repertorio hay siempre una historia, una vivencia y mucha emoción. Si me arrebatan eso, nos vamos a la deshumanización total», indicó la autora, que explicó durante su recital que hay composiciones a las que les ha dedicado cinco años. Aseguró que lo más importante es «proteger los datos de los artistas, estos programas cogen nuestras imágenes y sonido sin consentimiento».

A lo largo de los años han participado en eventos organizados por Friends of Music en el Parlamento Europeo destacados artistas como Andrea Bocelli, Toots Thielemans, Björn Ulvaeus (ABBA) y Bastille. En 2023 la actuación corrió a cargo de la eurovisiva española Blanca Paloma.