La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Decenas de personas observan un vídeo con la portada del nuevo álbum de Rosalía, este lunes en el centro de Madrid. E. P.

Rosalía publicará su próximo álbum 'Lux' el 7 de noviembre

La cantante catalana lo anuncia en sus redes sociales con un vídeo que, por sorpresa, proyecta a la vez en una pantalla gigante en el centro de Madrid

R. C.

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025

Comenta

La cantante catalana Rosalía ha anunciado este lunes por la noche que su cuarto álbum de estudio se llamará 'Lux'. En concreto, saldrá a la venta a nivel mundial el próximo 7 de noviembre, después de tres años de la publicación de su anterior obra, 'Motomami', en 2022. El anuncio, según confirmó ella misma a través de una publicación en TikTok, se tenía que haber hecho a la vez en Madrid -donde ella haría por sorpresa una breve aparición en la céntrica Plaza de Callao- y en Nueva York, pero en la ciudad estadounidense se adelantaron al evento español.

«Abro mi móvil y veo que el 'reveal' que íbamos a hacer ya se ha hecho», admitía Rosalía con un tono en el que ella parecía ser la primera que no esperaba que las cosas salieran así. Eso pasaba después de que aparecieran –también en redes sociales- varias imágenes de un anuncio publicitario en Times Square de Nueva York para compartir la salida de su nuevo proyecto musical. Según la revista Forbes, el disco contaría con colaboraciones con artistas como Sean Paul o Caroline Polachek.

Noticias relacionadas

Rosalía protagoniza la nueva campaña de Calvin Klein

Rosalía protagoniza la nueva campaña de Calvin Klein

Rosalía, una maja goyesca muy bien vestida

Rosalía, una maja goyesca muy bien vestida

De hecho, Rosalía había acudido en un coche a las proximidades de la conocida plaza madrileña para prepararse, de cara a esa intervención aparentemente inesperada. Sin embargo, tras lo ocurrido al otro lado del Atlántico, dicha aparición finalmente se canceló y la cantante, ya descubierta por decenas de fans, optó por marchar a paso rápido hasta un hotel de la cercana Gran Vía, donde optó por quedarse hasta que la multitud que se iba formando optara por marcharse a sus casas.

Casi de monja y con un rosario

Mientras, tanto aficionados de la artista catalana como curiosos se veían sorprendidos por la publicación, casi al mismo tiempo, del esperado vídeo promocional de su próximo álbum. Las imágenes se podían ver en las pantallas gigantes exteriores del cine Callao y en ellas aparece Rosalía con un vestido blanco que recuerda al de las monjas y un rosario que termina llevándose casi a la boca, sobre un fondo azul con la palabra 'Lux' y la fecha de estreno de su nueva obra musical.

Imagen promocional de 'Lux', el nuevo disco de Rosalía.
Imagen promocional de 'Lux', el nuevo disco de Rosalía.

La joven artista de fama mundial también ha compartido este lunes un breve adelanto de lo que será el álbum, subiendo un vídeo en redes sociales desde el Battersea Arts Centre de Londres. En las imágenes aparece grabándose a sí misma, mientras una orquesta interpreta lo que parece una de las canciones que formarán parte del repertorio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia
  2. 2

    El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor
  3. 3 El Mar Menor entra en situación de anoxia en la zona sur y el Instituto Español de Oceanografía teme otra «mortalidad» de peces
  4. 4

    Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión
  5. 5 Retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a la altura de Murcia
  6. 6 Encuesta: ¿Qué debería hacer Felipe Moreno en el Real Murcia?
  7. 7

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  8. 8 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  9. 9

    Arribas urge a Moreno a cerrar de una vez la venta del Cartagena
  10. 10

    Los ayuntamientos del Mar Menor afectados por la dana barajan que el agua potable no llegue hasta el jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rosalía publicará su próximo álbum 'Lux' el 7 de noviembre

Rosalía publicará su próximo álbum &#039;Lux&#039; el 7 de noviembre