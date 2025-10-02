La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Raphael en el concierto que ofreció en Murcia en junio de 2024, Vicente Vicéns / AGM

Raphael cancela su concierto en Murcia previsto para el sábado

El propio cantante explica en sus redes sociales que una bronquitis le impedirá subirse al escenario de la plaza de toros y aplaza su actuación al 23 de mayo de 2026

LA VERDAD

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:04

El concierto que el cantante Raphael tenía previsto dar este sábado 4 de octubre en la plaza de toros de Murcia no se celebrará. Así lo comunicó este jueves el propio artista en sus redes sociales, donde explica que la cancelación se debe a una bronquitis que padece. «El concierto se aplaza al próximo 23 de mayo de 2026 en el mismo recinto», apunta el cantante, quien señala que «volveré con más fuerzas que nunca».

Raphael tenía previsto ofrecer un concierto en Murcia dentro del Festival Murcia ON. «Lamento profundamente las molestias que esta situación puede causar y agradezco de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia», detalla el artista en sus redes.

