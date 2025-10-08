El premio de Fundación SGAE, que homenajea a la cantante murciana Mari Trini, ya tiene sus finalistas El concierto será el 25 de octubre, a las 19.30h, en el Centro Párraga, la entrada será libre hasta completar el aforo

La Fundación SGAE convocó este verano, la primera edición del Premio SGAE para Jóvenes Cantautoras Mari Trini, un concurso que homenajea a Mari Trini, una de las autoras e intérpretes de este género «más conocidas» de España durante la década de los 60 y los años de la transición. Sus letras, en las que abordó cuestiones como el desamor, la rebeldía o la condición femenina, se alzaron como «himnos generacionales y enarbolaron la bandera de la igualdad de derechos».

Este miércoles, la fundación anunció las compositoras finalistas de este concurso: Lidia Aguilar Sánchez, de Madrid, con su canción 'Todo va saliendo bien'; Bewis de la Rosa, nacida en Madrid, con 'Sola y libre', María Ruiz García de Bolaños de Calatrava, con 'Tan diferente…', y Ester Vallejo Iriarte, de Zaragoza, con 'Cantoras'. Participarán en el concierto final del certamen, que tendrá lugar el próximo 25 de octubre, a las 19.30h, en el Centro Párraga de Murcia, la entrada será libre hasta completar el aforo.

El concurso desea reconocer la creación de las compositoras menores de 35 años vinculadas a la canción de autor. El jurado lo han integrado en esta primera fase del concurso las y los compositores Manuel Marvizón, director institucional de Música de la Fundación SGAE, Vicky Gastelo, en representación del Patronato de la Fundación SGAE y de la Junta Directiva de SGAE, y Esther Zecco, junto a los periodistas musicales Juan de Dios Rodríguez y Santiago Alcanda. La selección, de entre las 92 canciones presentadas al certamen, se ha realizado atendiendo a los criterios de originalidad creativa, riesgo y calidad, y pretende servir de estímulo e impulso de las carreras de las cuatro jóvenes cantautoras finalistas.

Así pues, Lidia Aguilar, Bewis de la Rosa, María Ruiz y Ester Vallejo tendrán ahora que defender sus canciones en directo sobre el escenario del Centro Párraga para disputarse los galardones del concurso, dotado con un total de 11.700 euros. La ganadora recibirá 6.000 euros, el segundo premio será de 3.000 euros, mientras que el tercero y el cuarto obtendrán 1.500 y 1.200 euros, respectivamente.