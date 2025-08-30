La Orquesta Sinfónica de la Región celebrará con un gran concierto en enero los 30 años de su fundación La Consejería presenta la nueva temporada de abono con una programación que arranca el próximo 25 de septiembre y que incluye once actuaciones

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes presentó la nueva temporada de abono de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM ), que tendrá como eje principal la conmemoración del 30 aniversario de la presentación de la formación en el Auditorio regional Víctor Villegas, el 27 de enero de 1996. De esta manera, el 24 de enero de 2026 se celebrará esta efeméride de una forma muy especial, reuniendo sobre el escenario del Auditorio a la Orquesta de Aspirantes de la Región de Murcia, formada por jóvenes talentos de entre 10 y 15 años, y a la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, que se unirán a la orquesta profesional, la Sinfónica de la Región, para interpretar la colosal Sinfonía Nº 1, 'Titán', de Gustav Mahler.

La temporada, con el maestro hispano-venezolano Manuel Hernández-Silva como director asociado, arrancará el 25 de septiembre y contará hasta el mes de junio con 11 conciertos, 13 solistas y seis directores invitados. En cuanto al repertorio, incluirá estrenos como la obra 'Sigh' de la compositora murciana Alicia Morote –Premio Fundación SGAE-AEOS–; programas sinfónico-corales, con la interpretación en marzo del 'Réquiem' de Mozart con el Orfeón Pamplonés; o un homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento, con el que se cerrará la temporada de la mano del pianista y Premio Nacional de Música Javier Perianes.

El ciclo supondrá el debut con la OSRM de directores invitados como Jascha von der Goltz, Lio Kuokman y Johanna Malangré, así como el regreso de Pablo González, Christian Vásquez o Lucas Macías, quien se presentará ante el público en su doble faceta de oboísta y director. Entre los solistas invitados destacan nombres internacionales como los miembros de la Filarmónica de Berlín, el violista murciano Joaquín Riquelme; el contrabajista Edicson Ruiz; el fagotista Marcelo Padilla, solista de la Orquesta de la Radio de Viena; el violonchelista ganador de un Grammy Zuill Bailey; los violinistas Robert Lakatos y Esther Yoo; los cantantes Sabina Puértolas, Damián del Castillo, Pablo García-López y Carol García; y los pianistas Zee Zee y el ya mencionado Perianes.

Venta de abonos y entradas

Los abonos para la nueva temporada de la OSRM en el Auditorio Regional Víctor Villegas (al precio de 132 y 88 euros, según zona) ya están a la venta y se podrán adquirir hasta el 25 de septiembre. La compra se podrá realizar de forma presencial en la taquilla del Auditorio desde este lunes 1 de septiembre, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y ya están disponibles 'online' en la web del centro. Por otro lado, los abonos para estudiantes (60 euros) y las entradas sueltas para cada uno de los conciertos (a 10 y 15 euros) saldrán a la venta este lunes por los mismos canales.

Tanto los abonos como las entradas dan derecho de asistir a los conciertos, además de a las charlas previas con los solistas y directores, y acceso a la Línea Sinfónica, un bus gratuito que, al término de los conciertos, parte desde el Auditorio hasta el centro de Murcia efectuando paradas en las principales calles de la ciudad.

Otros retos y compromisos

Asimismo, la Fundación OSRM afrontará la próxima temporada importantes y variados retos, que comenzarán el 5 de septiembre en el Víctor Villegas con un concierto de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, bajo la batuta de Hernández-Silva, que interpretará el 'Concierto para Violín' de Chaikovski –con Amaury Coeytaux como solista- y la Sinfonía 'del Nuevo Mundo' de Dvoràk.

Este concierto será gratuito para abonados al ciclo de la OSRM, previa retirada de invitación. Para el resto del público tendrá un precio de 5 euros. Otros compromisos de la OSRM incluyen su participación en octubre en el ciclo 'Semana Grande' de la Fundación Cajamurcia, en un concierto-coloquio de música de cine con José Luis Garci e Inocencio Arias; y el concierto 'Ismael Serrano Sinfónico', en noviembre, junto al conocido cantautor madrileño; los tradicionales conciertos de Año Nuevo; su habitual ciclo de abono en El Batel de Cartagena; el Festival 'Folkfest' y la participación en el foso en tres de los espectáculos del Ciclo de Danza del Auditorio Víctor Villegas.

