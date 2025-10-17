La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, actuará en Murcia en 2026 La banda donostiarra se subirá al escenario de la plaza de toros de la capital regional el 13 de junio; las entradas se pueden adquirir a partir del lunes 20 de octubre y cuestan entre 45 y 72 euros

El grupo musical La Oreja de Van Gogh se ha situado en el candelero de la actualidad tras la confirmación del regreso a la banda de la cantante Amaia Montero, 18 meses después de su salida -el 19 de noviembre de 2007-. El grupo realizará en 2026 una gira con la que recorrerá toda España.

Bajo el nombre 'Tantas cosas que contar', el tour comenzará en mayo y en junio aterrizará en Murcia, donde la banda se subirá al escenario de la plaza de toros el próximo 13 de junio. Las entradas se podrán adquirir a partir de las 12.00 horas del lunes 20 de octubre a través de la página web www.laorejadevangogh.com.

El precio de las entradas oscilará entre los 45 y los 72 euros más gastos de distribución. Además, existen unos paquetes vips que cuestan entre 110 y 290 euros más gastos de distribución. La gira comenzará el 9 de mayo en Bilbao. Al margen de en Murcia también hay previstos conciertos en Bilbao, Albacete, Sevilla, Fuengirola, Gijón, San Sebastián, Santander, Valladolid, Valencia, La Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona, aunque se sumarán más ciudades a la gira en las próximas fechas.

La banda recorrerá sus grandes éxitos, como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' y '20 de enero', entre otros temas. Además, la gira 'Tantas cosas que contar' supone un guiño a uno de los álbumes más emblemáticos del grupo, como es 'El viaje de Copperport'.

«Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora», señaló el grupo este viernes en un comunicado.