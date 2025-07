Natalia Lafourcade: «Cada vez conozco más mi voz, pero la búsqueda nunca termina»

Es la mujer latinoamericana con más premios Grammy Latinos de la historia, 18. Más cuatro Grammy estadounidenses. Natalia Lafourcade (1984) vive un momento dulce. Tras ... su anteriordisco, 'De todas las flores', que le ayudó a ampliar su colección de gramófonos, llega un nuevo proyecto íntimo y personal, 'Cancionera'. Un viaje a la esencia de sus raíces en Veracruz con ecos de las voces mexicanas que siempre han estado ahí y que han marcado su imparable crecimiento musical.

La búsqueda de la pureza y la autenticidad ha estado presenten en todo el proceso de creación de 'Cancionera', producido junto a Adan Jodorowsky, quien trabajó con ella en su anterior álbum, para crear un disco que ha sido grabado en cinta analógica, sin interrupciones, ni ediciones. Una extrañeza musical en la actualidad este encuentro en el estudio de Lafourcade con otros 18 músicos para realizar un álbum sin artificios.

La mexicana, que cree en el poder de la expresión artística colectiva, comparte sus canciones con los Hermanos Gutiérrez -'Luna creciente'-, Israel Fernández y Diego del Morao -'Amor clandestino'-, El David Aguilar -'Como quisiera quererte'- y Gordon Hamilton.

Se subirá al escenario del Auditorio Paco Martín del Parque Torres de Cartagena el próximo viernes, para protagonizar la jornada inaugural de La Mar de Músicas. Con entradas agotadas, la del viernes a las 23.00 horas será la primera vez de la cantante y compositora en el festival, tras estar programada en 2007, en una cita a la que no pudo asistir. Finalmente, si nada lo impide, este encuentro con el público cartagenero se hará realidad. Será un concierto íntimo en el que la mexicana se subirá sola al escenario, acompañada de su guitarra, para desgranar los temas de 'Cancionera'. Un concierto que, seguro, será especial para los que la disfrutan y también para la propia cantante, que acaba de anunciar que será madre en los próximos meses.

-¿Qué presenta al mundo sobre el Veracruz de su infancia en estas canciones?

-Siento que hay algo que sucede en la música que hago, que de una manera muy orgánica, muy natural, se refleja mi gusto por la música de México, así como la vida, la cultura de mi país, se transmite a través de lo que hago. No es algo en lo que pienso mucho, sino que más bien sucede desde un lugar muy natural. En estas canciones hay mucho humor, hay mucha profundidad, hay mucho guiño hacia aspectos de cómo nosotros cantamos, cómo hablamos, cómo hablamos del amor, de los amores prohibidos, de los amores clandestinos... siento que se evoca un México antiguo, el de la época de oro del cine mexicano. En 'Cancionera' hay una influencia de personajes importantes. Me recuerda mucho a Agustín Lara, a Toña la Negra o a Tin-tán; a Paquita la del Barrio... y a Chavela Vargas.

-En 'Cancionera' ha trabajado con Adan Jodorowsky, que también estuvo involucrado en 'De todas las flores'. ¿De qué manera ha dejado ahora él su huella?

-Adan es un gran amigo y una persona a la que quiero muchísimo y en quien confío también. Tras trabajar con él en 'De todas las flores' quise invitarlo a este proyecto como coproductor. Es una delicia trabajar con él. Seguimos la misma línea. Considero que cuando trabajas un disco con un productor es muy importante que confíes mucho en él porque a la hora de estar en el estudio grabando me pongo a sus manos. Él es un hombre muy creativo y también da mucha libertad creativa. Logramos hacer un buen equipo.

-Ha grabado este disco en cinta analógica, sin interrupciones ni ediciones. ¿Por qué?

-Grabar de esa manera te propicia el entorno ideal para conectar, para generar sinergia, encuentro con otras personas. La creatividad colectiva me emociona y me conmueve muchísimo. Crear en equipo en estos tiempos es más difícil, y más encontrarte en una habitación con tantas personas con ese nivel de conexión. Vivimos en un tiempo donde hay muchas distracciones. El teléfono nos distrae mucho. Y la música no permite la distracción porque es muy simple: si te distraes, no sucede la música. Pasa igual en la danza o en los deportes, si te despistas, ya te han metido gol. Esa exigencia de presencia que tiene la música me gusta mucho y le hace mucho bien a su autenticidad y a a la magia de la música.

-En el disco cuenta con varias colaboraciones. ¿Las tenía todas claras o fueron surgiendo poco a poco?

-Yo sabía que quería que vinieran al estudio Diego [del Morao] e Israel Fernández y que formaran parte del proyecto. Y ha sido maravilloso colaborar con los Hermanos Gutiérrez. Los admiro muchísimo. Cuando uno tiene la canción o se está desarrollando, muchas veces es ella es la que dicta quién es el colaborador ideal. Desde que tuve las canciones ya sabía que quería a esos invitados. Hubo otras que fueron cosa del destino, como las colaboraciones con David Aguilar. Hemos coescrito bastantes canciones juntos y somos muy amigos. Somos muy hermanos en la música y nos gusta mucho crear juntos también, al igual que con Adan.

-Dice Adan Jodorowsky que desde 'De todas las flores' siente que finalmente usted conoce su propia voz. ¿Está de acuerdo?

-No lo creo así. Creo que a él le tocó encontrarme en un punto donde yo llevo varios años sintiendo que cada vez conozco más mi voz, pero me doy cuenta que es una búsqueda constante, que no termina. Yo veo que la voz me va cambiando y hay aspectos emocionales, experiencias y cosas que pasan que inevitablemente me alteran en el en el como yo interpreto y canto. Siempre he dicho que el canto refleja el alma. Por supuesto, en 'De todas las flores' está mi voz, como lo está en 'Cancionera' y como yo percibo que está en cada proyecto, aunque mi voz sea muy diferente a lo que es ahora. Yo oigo mi primer disco y noto que ha cambiado muchísimo. Mi rango de voz es más bajo ahora, pero en ese tiempo daba lo mejor que podía dar.

Otros tiempos

-Habla de sus primeros discos, ¿qué relación tiene con sus canciones más antiguas?

-Me gusta mucho escucharlos y valoro muchísimo esos tiempos. Si no hubiera pasado por esos lugares, no estaría donde estoy ahora. He tenido de todo en mi pasado. Han habido momentos donde he dicho, «no, no quiero escuchar esos discos, por favor» y otros momentos donde los valoro muchísimo y donde digo, «ay, qué bonito volver hacia atrás».

-¿Cómo será su directo en Cartagena?

-Pues estoy segura de que será un concierto especial, único. Cada concierto tiene algo particular. Estaré llevando mi guitarra, mi canto, mis canciones y mucho de lo que se ha juntado en el camino de 'Cancionera'. De ser cancionera y también de honrar y homenajear constantemente a cancioneros y cancioneras, de eso trata esta gira. Va a ser muy especial, llevar un concierto íntimo y acústico a las personas me permite conectar en otros niveles y generar mucha complicidad. También yo sé que va a haber mucho público y mucha audiencia nueva que seguramente no conocen mi proyecto musical, que no me conocen a mí, a quienes voy a poderme acercar y eso me hace mucha ilusión.