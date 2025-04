Mónica Naranjo: «La única manera de crear es alejándome del mundo y con mucho silencio a mi alrededor»

Tan solo ha incluido seis ciudades de España en la gira con la que celebra 30 años en la música Mónica Naranjo (Figueras, Gerona, 1974) ... y una de ellas es Murcia. La artista con descomunal e inconfundible torrente de voz, que ha popularizado himnos intergenarcionales y referente de la comunidad LGTBI pasará por la plaza de toros de Murcia el 18 de octubre -entradas a la venta desde 51 euros- para repasar sus mejores temas en un concierto organizado por Ibolele Producciones.

Con este 'Greatest Hits Tour' -gira de grandes éxitos-, la cantante de joyas que ya forman parte de la historia del pop en español como 'Desátame', 'Sobreviviré' y 'Pantera en libertad' ya ha pasado por México y Estados Unidos, con múltiples 'sold outs' en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Los Ángeles y Chicago gracias a un repertorio que incluye sus temas más coreados interpretados con los arreglos originales.

Tras esta gira, que finalizará el 19 de diciembre en el Palau San Jordi de Barcelona, Mónica Naranjo tiene previsto pausar los directos por un tiempo indefinido para dedicarse a otros proyectos, no obstante, lejos de crear un falso alarmismo, deja claro que su intención es volver a los escenarios.

-Acaba de publicar la canción 'Venenosa', con Nebulossa. ¿Cómo surge esta sinergia?

-Mery [Bas, vocalista del grupo que compone junto al teclista y productor Mark Dasousa] y yo nos enamoramos la una de la otra nada más conocernos y, para hacer duetos así, uno tiene que estar enamorado del otro artista. Recuerdo que nos conocimos en un festival con otros compañeros. Ellos prácticamente acababan de aterrizar de Eurovisión y me fui hacia ellos a felicitarlos. Y allí surgió el amor. Después empezaron a crear una letra maravillosa. Mery me la mandó y me fascinó. Me pusieron voz a la canción, me enviaron la 'demo' y dije: 'Estoy completamente 'in love' con lo que habéis hecho, no sé qué es, pero estoy dentro'.

-Esta canción denuncia el machismo y la violencia de género. ¿Estamos avanzando algo en este camino?

-Creo que ahora mismo estamos en una situación social en la que todo se está polarizando demasiado, cuando hay una gran gama de grises. También hay que hacer una reflexión sobre eso. No podemos generalizar la situación.

-Acaba de pasar por México y Estados Unidos, ¿cambia mucho su repertorio en función del país en el que actúe?

-Cada país tiene su repertorio. España tiene el suyo y ahora nos encontramos otra vez creando ese repertorio. Hay canciones que se van a quedar, por supuesto, porque son canciones abrazadas a nivel internacional por todo el mundo, pero hay otras que aquí, por ejemplo, son más escuchadas y allí no. Entonces, ahora nos toca otra vez volver a repetir ese arduo trabajo y decidir bien qué repertorio escogemos y qué es lo que va a conectar con la gente.

-Hace unos meses publicó la canción 'Fama', con la que habla a la Mónica Naranjo de los inicios. ¿Cómo ha llevado la popularidad durante todo este tiempo?

-Yo separo mucho la vida del trabajo. Por ello, no dejo que el trabajo me absorba en casa. Lo dejo aparcado de una forma muy sana. La música es un trabajo, no es más que eso. Yo me dedico a trabajar y la música es como cualquier otro negocio. No me gusta darle más importancia. Lo único es que trabajamos con emociones y eso es muy bonito.

-¿Cuándo se dio cuenta de que cantaba bien?

-De todos los recuerdos que tengo de mi niñez, todos y cada uno de ellos está vinculados con la música. Y en mi familia no había músicos, así que fui una oveja negra. Yo vengo de una familia humilde y como no había esa tradición musical en mi familia se preguntaban qué iban a hacer conmigo.

-Nunca ha dejado de formarse en canto. ¿Siempre hay algo que mejorar?

-Siempre, mientras me siga dedicando a esto, voy a seguir formándome en canto. Hay que continuar mejorando, es de vital importancia.

-En esta amplia trayectoria, ¿hay alguna canción que se arrepienta de haber cantado o que se canse de cantar?

-No. Nunca, ninguna. Las canciones forman parte de momentos importantes en mi vida y yo me he sentido muy bendecida y muy agradecida por todo lo que ha pasado en mi vida. Imagínate, 30 años de 'hits'. Guau. Eso no se puede decir todos los días. Qué bendición es poder decir: 'No sé qué canciones van a estar en el concierto'. Hay algunas que tengo que incluir y otras que tengo que sacar.

-En una carrera musical tan larga, ¿ha tenido algún momento en el que se le haya pasado por la cabeza dejar la música?

-A ver, es completamente normal, en la vida de cualquier humano, que una persona quiera tener un momento para sí mismo y poder reflexionar de cara a su futuro, ¿no? Pero eso de decir lo dejo para siempre, no, nunca ha ocurrido.

-¿Cómo ve el panorama musical actual?

-Lo veo muy creativo. A mí me mola todo lo que está pasando. Me gusta que haya tantas ventanas que apoyen la música y, sobre todo, me gusta la libertad de poder crear y poder editar uno mismo y que tengamos tantísimo material donde poder escoger. Me alegra mucho que, por ejemplo, las redes sociales faciliten eso, porque antiguamente, cuando yo empecé, o estabas dentro de una multinacional o te comías los mocos. Ahora hay muchas maneras para poder ascender en la música y eso está muy bien.

-¿Qué le parece que, gracias al 'autotune', haya artistas que triunfen sin saber cantar?

-Todo es una cuestión del momento y de la vanguardia. Actualmente estamos evolucionando a campos un poquito más técnicos. Yo vengo de un tiempo en el que todo en la música era más físico, más emocional y menos técnico. Por ejemplo, se grababan las canciones a veces en directo. Ahora las nuevas generaciones graban frase a frase. La forma de grabar es muy diferente a la que yo conocí en mis inicios.

Duetos con magia

-En su carrera musical, ¿habrá algún nuevo giro? ¿algún dueto inesperado?

-Como me ha pasado con Nebulossa, cuando trabajo con otros artistas, primero me tengo que enamorar del artista. A lo largo de mi carrera siempre he hecho duetos con personas a las que amo y admiro, porque un dueto es algo muy personal, y si tú no sientes nada hacia esa persona, por muy brillante que sea, no se crea la magia. No creo en el rollo de las compañías de coger a un artista que lo está petando en Argentina y hacer un dueto con otro artista que lo está petando en México para, de esa manera, abrir camino. No, no funciona.

-De empezar su carrera ahora, ¿hubiera sido menos dependiente de las grandes discográficas?

-Yo creo que la manera en la que he procedido en la música era la que tenía que ser. Ha sido una forma muy ordenada de empezar una carrera. Al final, las compañías están para ayudarnos, para poder utilizar un capital e invertirlo en un artista. Y eso es importante. En el momento en el que yo ya pude sostenerme por mí misma y tuve poder adquisitivo para pagar mis proyectos, decidí volar por mi cuenta.

-A la hora de componer, ¿cómo se organiza?

-Alejándome del mundo. Es la única manera de crear. Y necesito que haya mucho silencio a mi alrededor.

-Murcia es una de las seis ciudades seleccionadas para esta gira con muy pocas paradas en España. ¿Tiene un cariño especial al público murciano?

-Sí, parte de las personas de mi oficina son murcianas. Así que tengo un nexo de unión muy, muy fuerte con Murcia.