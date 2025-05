Melody cantará 'Esa Diva' en la Región de Murcia por 16 euros: fecha y ubicación del concierto

María Ramírez Jueves, 22 de mayo 2025, 17:41 Comenta Compartir

Melody, la 'más diva' de Eurovisión 2025, pasará por la Región de Murcia en octubre. A pesar de la polémica por los resultados obtenidos en el festival y la cancelación de varias citas televisivas tras su regreso a España, la cantante continúa con su gira. El tour comenzó el 4 de marzo, más de dos meses antes de su actuación en el certamen, y finalizará en febrero de 2026.

A pesar de haber terminado en antepenúltimo lugar, la artista ha dejado claro que eso no ha apagado en absoluto sus ganas e ilusión por la música: «Nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo. Me quedo también, por supuesto, con que este verano nos vamos a ver», expresó a su llegada al aeropuerto de Málaga. Desde entonces, la artista se ha refugiado en Sevilla, donde está arropada por su familia: «He decidido venirme unos días a mi casa tranquila porque tengo un niño muy pequeño y lo necesito», aclaró hace unos días. No obstante, ese parón para «descansar» terminará, previsiblemente, el 26 de mayo, cuando dará la tan esperada rueda de prensa con RTVE.

¿Dónde actuará Melody?

La gira cuenta con 35 paradas programadas, aunque todavía hay fechas en las que no se ha desvelado la localidad. Entre las citas confirmadas, hay una en la Región de Murcia. La artista se subirá al escenario en Bullas el próximo 4 de octubre, en el Jardín Municipal Adolfo Suárez. Se trata de uno de los eventos organizados para celebrar las fiestas patronales de esta localidad. Las entradas cuestan 16,50 euros (15 euros el 'ticket' y 1,50 euros los gastos de gestión) y ya están a la venta por internet. Además, también se podrán adquirir en taquilla por 20 euros.

Melody también actuará en otra localidad cercana a la Comunidad: Albatera, una población ubicada en la provincia de Alicante, que se encuentra a media hora de Murcia. El concierto será el 26 de julio, en el Auditorio Parque de la Huerta. Las entradas para esta cita también están ya a la venta por 16,50 euros.