Marcus Miller, Maceo Parker y The Waterboys, en el Jazz de San Javier Marcus Miller, Maceo Parker y The Waterboys. / LV La 22 edición del festival ofrecerá 28 conciertos en 17 veladas, del 28 de junio al 27 de julio EP Murcia Viernes, 3 mayo 2019, 16:32

Marcus Miller, Maceo Parker, The Waterboys, Cory Henry & The Funk Apostles, Bill Evans y Miles Sanko se suman, entre otros grandes artistas, a la programación del 22 Festival Internacional de Jazz de San Javier. Su director, Alberto Nieto, y el alcalde de la localidad, José Miguel Luengo, acompañados por la directora general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Marta López-Briones, y el concejal de Cultura de San Javier, David Martínez, presentaron la programaciçon de Jazz San Javier 2019, que ofrecerá 28 conciertos en 17 noches, del 28 de junio al 27 de julio.

San Javier, Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor acogerán los tres conciertos gratuitos que saldrán del auditorio del Parque Almansa en una edición en la que también habrá una marching band, con la Dixieland Train recorriendo calles y plazas de Santiago de la Ribera y San Javier.

Entre los artistas que completan el programa del Festival, del que ya se publicó un avance a principios de abril, destaca el bajista Marcus Miller, uno de los músicos más influyentes del planeta, que vuelve a Jazz San Javier, acompañado por su banda habitual para presentar su nuevo álbum 'Laid Black', nominado a un premio Grammy como Mejor álbum contemporáneo instrumental.

Maceo Parker, leyenda viva del funk y del soul jazz, será otra de las superestrellas presentes en esta edición del Festival que no visitaba desde 2003. Otra de las bandas más admiradas por los amantes de la buena música, The Waterboys, con 40 años de historia y referentes mundiales del folk y del rock & roll visitarán Jazz San Javier por primera vez con su nuevo álbum, 'Where the action is', que se publica el 24 de mayo.

El Festival de Jazz de San Javier ha conseguido reunir en un concierto único a la popular soprano francesa Natalie Dessay, amiga y colaboradora de Michael Legrand, al que Jazz San Javier rinde homenaje en una producción propia con la participación de algunos de los músicos más vinculados al gran maestro francés, liderados por su contrabajo habitual y amigo Pierre Boussaguet, que ofrecerán un concierto homenaje con los éxitos más conocidos compuestos por Legrand.

El soul estará muy presente en Jazz San Javier con Miles Sanko, una de las figuras más representativas del género en Europa, que presentará en primicia algunos de los temas de su nuevo álbum, que no verá la luz hasta finales de 2019. En la segunda parte del concierto, Miles Sanko contará, como artista invitada, con una de las mejores cantantes del soul británico, Vanessa Haynes, vocalista de la prestigiosa banda 'Incognito'.

Otra de las sorpresas desveladas por el director del Festival de Jazz de San Javier es el regreso del saxofonista Bill Evans, una de las presencias más aclamadas en el Festival, al que regresa para presentar su nueva banda The Spy Killers. El organista, pianista y cantante neoyorquino, Cory Henry & The Funk Apostles llenarán el auditorio del Parque Almansa de soul, funk y gospel, con su poderoso directo. Con reminiscencias de Sly & The Family Stone, la banda cuenta con extraordinarias voces e instrumentistas.

La presencia del Jazz europeo en el Festival de San Javier cuenta con el regreso del gran maestro del piano y compositor de jazz, el suizo Thierry Lang, en un proyecto especial para el Festival con el cantante belga David Linx, referente del jazz vocal del viejo continente, junto al gran saxofonista francés Sylvain Beuf.

Jazz San Javier no es ajeno al jazz español y a los músicos de nuestro país, ya sea en solitario o colaboración, como es el caso del bluesman Santiago Campillo que, junto al gran Buddy Whittington, vuelve con un nuevo y exclusivo repertorio que servirá de homenaje a las Leyendas del Blues de Texas como Freddie King, Albert King o ZZ Top, entre otros.

Junto a ellos tocarán, como artistas invitados, el teclista y virtuoso del órgano Hammnod, Mauri Sanchis, y el armonicista Ñaco Goñi. El tandem Whittington-Campillo impartirá, además, una Masterclass en el Conservatorio Profesional de Música de San Javier, donde se está montando un Departamento de Jazz de cara al próximo curso.

El saxofonista, cantaor y compositor gaditano, Antonio Lizana, de carrera fulgurante y exitosa en el jazz flamenco, actuará en Jazz San Javier al frente de un sexteto de grandes músicos con La Mari de Chambao como artista invitada. También tendrá sello español la BVR Flamenco Big Band, una superbanda de 20 músicos liderada por el saxofonista hispano-holandés Bernard Van Rossum, que contará con invitados de excepción como el cantaor David de Jacoba, el genial armonicista Antonio Serrano, el guitarrista flamenco Ricardo Moreno y la bailaora mexicana Karen Lugo.

El gallego Víctor Aneiros, uno de los mejores guitarristas de blues de España, encabeza una producción propia del Festival junto a la estrella del bluesrock estadounidense Larry McCray y el bluesman español afincado en Nueva York, Alex Zayas. Aneiros presentará su último y reciente álbum 'Un extraño en la multitud'.

El swing tendrá sello murciano

El swing de esta edición en Jazz San Javier tendrá sello murciano con la espectacular banda Zoot Suiters, que llevará su enérgico repertorio de grandes clásicos del swing y el lindy hop de los años 30 y 40 del siglo XX al puerto Tomás Maestre, en La Manga del Mar Menor, en uno de los conciertos gratuitos del Festival.

El músico cartagenero Fernando Rubio, que fuera guitarrista de la legendaria banda Ferroblues con la que ya pasó por el Festival, vuelve ahora con su nueva banda The Inner Demons y su último trabajo 'Cheap Chinese Guitar', que serán los que abran el Festival de Jazz de San Javier el 28 de junio, seguidos por The Waterboys.

El programa se completa con el avance dado a conocer en abril, con presencias destacadas como la de Chick Corea con su gira 'My Spanish Heart', el 25 de julio, acompañado por una macrobanda con artistas invitados como Jorge Pardo al saxo, el Niño Josele a la guitarra y Luisito Quintero en la percusión, entre otros. El legendario contrabajista Ron Carter, que recibirá el Premio del 22 Festival Internacional de Jazz de San Javier también pasará por Jazz San Javier acompañado por su Foursight Quartet, como también lo hará el baterista Steve Gadd.

El jazz europeo también estará representado por el pianista danés Niels Lan Doky. El programa incluye jóvenes músicos como el baterista y cantante Jamison Ross y nuevos valores como la cantante de Texas, Jazzmeia Horn que se suma a una destacada presencia femenina con nombres como la argentina Karen Souza o la revelación del soul jazz neoyorquino, la vocalista Kennedy al frente de la Kennedy Administration, así como la joven trompetista y cantante de jazz catalana Andrea Motis y la vocalista Anna Luna, cantante de jazz y música popular brasileña , entre otras.

Otras presencias destacadas serán las del cantante y pianista Tony Desare o el polifacético Zenet, que presentará su nuevo álbum 'La Guapería'. Otro de los conciertos ya anunciados es el que reúne a la gran cantante italiana afincada en Estados Unidos, Roberta Gambarini que, junto al pianista Fabrizio Bosso, protagonizan el homenaje que el Festival brinda al gran trompetista Roy Hargrove, fallecido en noviembre de 2018.

Los abonos y entradas para los conciertos se podrán comprar a partir del próximo lunes, en la Oficina de Festival de San Javier, ubicado en los bajos del Ayuntamiento, teléfonos 968 191 588 y 968 191 568 o en la web 'www.festivalessanjavier.com'. El precio del abono es de 120 euros e incluye 11 noches y solo excluye la noche del 28 de junio con Fernando Rubio & The Inner Demons- The Waterboys, que costará 40 euros y la del 25 de julio con Chick Corea, cuyo precio es de 35 euros. El resto de conciertos oscila entre 15 y 25 euros. Los conciertos en exteriores son gratuitos.