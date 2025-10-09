Manuel Manjón: «Grabar en Murcia el último disco de Armando Manzanero fue algo sublime»

Mexicano universal, Armando Manzanero fue uno de los más celebres compositores de canciones en castellano. Actuó en Murcia dentro del festival Murcia Romántica en junio ... de 2018 en el Teatro Romea, y se comprometió a volver a Murcia para grabar un disco con Parrandboleros, el grupo de música «romántica, popular y entrañable» que preside el médico alergólogo murciano Manuel Manjón. Dicho y hecho, porque Manzanero volvió en agosto de 2019 a la capital del Segura para grabar diez canciones, todas compuestas por él. En seis de ellas, además, participó como solista. La fatalidad hizo que Manzanero muriera el 28 de diciembre de 2020, a los 86 años, por complicaciones derivadas de la covid. Tenía planes para ofrecer varios conciertos con Parrandboleros para presentar este trabajo discográfico. «Fue, muy probablemente, el compositor de bolero y canción melódica que más ha influido en la historia reciente de la música romántica en español», asegura la formación en el texto que acompaña al cedé. «La experiencia que tuvimos en Murcia con él es algo sublime y muy difícil de superar», admite Manjón. «Sin duda», insiste el director ejecutivo de Parrandboleros, «es uno de los momentos más enriquecedores e intensos de nuestros 27 años de andadura».

Este viernes, los 35 componentes de Parrandboleros viajan hasta México para tocar en varios conciertos en la tierra natal de Armando Manzanero, donde serán recibidos como parte de la familia. En realidad, así lo sintió el propio astro mexicano, autor de clásicos indiscutibles y canciones inolvidables como 'Esta tarde vi llover', 'Somos novios' y 'Contigo aprendí'. Visitarán, además, el museo dedicado a Manzanero, y depositarán algunos objetos que utilizó en Murcia para la grabación de su último disco como los auriculares que portó. «Nunca nos explicaremos del todo», sostiene la formación, «por qué un artista universal de la talla de Armando Manzanero se ilusionó de tal manera con nuestro grupo, no solo a nivel musical sino también humano y afectivo».

–¿Cómo reaccionaron cuando Armando Manzanero accedió a grabar con ustedes en Murcia?

–Cuando nos comunicó su deseo de grabar un disco de forma completamente altruista, supimos de inmediato el valor que tal regalo podía tener para nuestra trayectoria, y rápidamente nos pusimos manos a la obra. Fue a través de José Miguel Robles, componente del grupo Mocedades, que tuvimos la oportunidad de conocer al maestro de primera mano compartiendo mesa y escenario con él en diferentes ocasiones. El maestro nos honró con una visita a Murcia desde México para grabar sus solos sobre nuestros arreglos, y este disco que acabamos de subir gratuitamente a todas las plataformas para que lo disfrute todo el mundo, y que hemos titulado 'Todavía', es lo que con tanto orgullo vamos a presentar los próximos días en México.

–Este viernes parten desde el aeropuerto de Alicante para esta gira de presentación del disco en México. El vuelo de Madrid a Cancún va a ser pura emoción.

–Tenemos previsto llegar a Cancún este mismo viernes 10 de octubre, y el sábado viajaremos a Bacalar, en Quintana Roo, para participar en el Festival Internacional de Música de Cancún; del 14 al 17 estaremos en Mérida para presentar el disco y grabaremos vídeoclips en el Teatro Armando Manzanero, en el Museo Casa Manzanero del compositor y otros sitios emblemáticos para que todo el mundo pueda ver lo bonita que es la ciudad donde nació nuestro querido maestro.

Una gran familia

–Entre las canciones del nuevo disco hay una interpretada por uno de los hijos de Armando Manzanero, en concreto por Juan Pablo Manzanero Blum, que respalda esta publicación. La familia, de hecho, ha autorizado este disco con la misma ilusión que tienen todos ustedes.

–Queremos reiterar desde LA VERDAD nuestro agradecimiento a la familia por darnos todos los permisos para la publicación de la obra una vez que falleció Armando. La implicación de su hijo Juan Pablo, de hecho, interpretando el tema 'Todavía' es un plus añadido. El trabajo ha visto la luz auspiciado por el esfuerzo de muchos, pero se ha hecho realidad, sobre todo, gracias al cariño que tan excepcional artista depositó en el proyecto. La pena es que siempre nos va a quedar esa tristeza de no haber podido presentar este disco con él en persona, aunque es mayor si cabe la alegría de saber que su deseo se ha visto cumplido: Armando Manzanero nos regaló para siempre a Parrandboleros un trocito de gloria en el cielo de la música romántica gracias a estos diez temas: 'Contigo aprendí', con arreglos de Daniel M. Carrilero; 'El ciego, con arreglos de Agustín Sánchez; 'Cuando el romance se va', con arreglos de Pedro J. H. Barrancos; 'Esta tarde vi llover' y 'Esperaré', con arreglos de Antonio García; 'Todavía' y 'No sé tú', con arreglos de Diego Gallego; 'De un bolero a un danzón', con arreglos de Francisco Rico; 'Voy a apagar la luz' y 'Por debajo de la mesa', con arreglos de José García Alarcón. Los temas fueron grabados, como decimos, en agosto de 2019 en el estudio de grabación El Garito Records de San Ginés (Murcia), con grabación y mezclas de Antonio García González, Diego Gallego Muñoz y Francisco José Rico Becerra, producción de Diego Gallego Muñoz, dirección musical de Agustín Sánchez López, fotografías de Joaquín Zamora y diseño gráfico de Fabián San Martín González. Ha sido un trabajo coral.

–¿Qué reacciones tuvo Armando Manzanero? ¿Le gustó el disco?

–Armando se sintió muy cómodo, le parecieron perfectos todos los arreglos, apenas hizo modificaciones, y a todas las canciones dio su encarecida aprobación. En la entrevista que publicó LA VERDAD durante esa estancia en Murcia ese verano dijo que el repertorio que elegimos era muy variado, porque tiene mucha canción clásica, y mucha canción nueva, al grado de que el propio Manzanero tuvo dificultades para grabar dos o tres canciones porque no recordaba bien las letras.

–En esa entrevista decía que de maya lo tenía todo, al punto de resultar «irritante, fastidioso, molestoso... porque a veces trato de imponer, empezando por mi ropa, por mi comida, mis maneras de vivir, mis maneras de comportarme, mis rituales...».

–Recuerdo muy bien ese encuentro porque le pregunté al maestro si le gustaban las anchoas, a lo que Manzanero respondió: «¡No! Pónganme lo que quieran, hasta una ballena, pero anchoas no». Vino con su amada esposa Laura Elena, conectamos muy bien con ellos. Fíjese si era de rituales que su abuela Rita le decía que cuando se prende una veladora durante toda la noche estás invocando a todos tus antepasados.