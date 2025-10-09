La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Manuel Manjón, en El Churra, en la entrevista con LA VERDAD. Vicente Vicéns / AGM
Médico alergólogo y fundador de Parrandboleros

Manuel Manjón: «Grabar en Murcia el último disco de Armando Manzanero fue algo sublime»

La numerosa formación murciana, compuesta por 35 músicos, inicia hoy una pequeña gira por México para presentar los 10 temas de 'Todavía'

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:56

Comenta

Mexicano universal, Armando Manzanero fue uno de los más celebres compositores de canciones en castellano. Actuó en Murcia dentro del festival Murcia Romántica en junio ... de 2018 en el Teatro Romea, y se comprometió a volver a Murcia para grabar un disco con Parrandboleros, el grupo de música «romántica, popular y entrañable» que preside el médico alergólogo murciano Manuel Manjón. Dicho y hecho, porque Manzanero volvió en agosto de 2019 a la capital del Segura para grabar diez canciones, todas compuestas por él. En seis de ellas, además, participó como solista. La fatalidad hizo que Manzanero muriera el 28 de diciembre de 2020, a los 86 años, por complicaciones derivadas de la covid. Tenía planes para ofrecer varios conciertos con Parrandboleros para presentar este trabajo discográfico. «Fue, muy probablemente, el compositor de bolero y canción melódica que más ha influido en la historia reciente de la música romántica en español», asegura la formación en el texto que acompaña al cedé. «La experiencia que tuvimos en Murcia con él es algo sublime y muy difícil de superar», admite Manjón. «Sin duda», insiste el director ejecutivo de Parrandboleros, «es uno de los momentos más enriquecedores e intensos de nuestros 27 años de andadura».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  2. 2 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  3. 3 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  4. 4 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  5. 5

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  6. 6 Habrá cortes de tráfico alternos en la autovía A-7, en Lorca, para instalar pantallas acústicas
  7. 7

    Condecoración a un agente por un acto heroico en San Pedro del Pinatar: «Él me devolvió la vida»
  8. 8 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  9. 9 Alerta roja por la dana en media Región de Murcia y clases suspendidas en trece municipios este viernes
  10. 10 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Manuel Manjón: «Grabar en Murcia el último disco de Armando Manzanero fue algo sublime»

Manuel Manjón: «Grabar en Murcia el último disco de Armando Manzanero fue algo sublime»