Detalle del cartel del concierto. Promo

Lordi actuará en la sala Mamba de Murcia

El concierto será el próximo 9 de octubre en la sala Mamba

LA VERDAD

Lunes, 3 de febrero 2025, 11:19

Los monstruos finlandeses del hard rock, Lordi, ganadores del festival de Eurovisión de 2006, regresarán a Murcia como parte de su gira mundial 'Limited Deadition Tour'. El concierto será el próximo 9 de octubre en la sala Mamba y las entradas ya están a la venta, a un precio de 35 euros de forma anticipada y 40 euros en taquilla.

La banda presentará su 19º disco, 'Limited Deadition', un nuevo trabajo que promete «una experiencia musical cargada de riffs potentes, melodías espaciales y un homenaje único a los juguetes de los años 80, en una mezcla explosiva de nostalgia y energía renovada», según una nota de prensa de la promotora murciana Madness Live.

Como es habitual en la banda, el espectáculo estará repleto de teatralidad y una estrafalaria puesta en escena deudora de las películas de terror clásicas.

