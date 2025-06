Leprous eleva el Rock Imperium a otro planeta

Un aspecto tremendamente valioso de la programación del Rock Imperium es el esfuerzo evidente por abarcar la tremenda pluralidad de un género musical con infinidad ... de ramificaciones y estilos. Este año la oferta musical es particularmente diversa y, de los cuatro días, la de este sábado se presentaba como la más variopinta de todas, con una combinación de propuestas inclasificables, contundente power metal y hard rock melódico.

Antes de la aparición de The Cult, cabezas de cartel de la jornada, el viaje mental del público comenzó con Leprous, una de las bandas más respetadas y creativas de la actualidad. Estos noruegos parecen haberle cogido el gusto a Cartagena. Tras su paso por el Rock Imperium en 2022 y el soberbio concierto en solitario de su cantante, Einar Solberg, el año pasado, este sábado volvieron a tomar la ciudad portuaria una vez más con su metal progresivo altamente inclasificable. Lejos de hacerse reiterativos, la publicación de su último disco, que recupera algo del colmillo de sus inicios, sirvió de acicate para refrescar su repertorio y de paso repescar algo de material antiguo, con el que se ganaron el corazón de los metaleros sedientos de frescura.

Si su visita de 2022 se antojó demasiado breve para una banda con tanto que ofrecer, en esta ocasión se pudo disfrutar de una actuación más extensa que se permitió nivelar los momentos de mayor vanguardismo instrumental con otros más introspectivos. Un concierto de otro planeta para olvidarse de etiquetas y dejarse llevar por un torbellino de energía y creatividad sin parangón en el panorama musical actual.

Blind Guardian, a diferencia de su anterior visita en 2023, que se quedó algo coja por cuestiones de duración, pudo ofrecer un concierto completo de hora y media. Esto permitió a los alemanes no limitarse a sus canciones más festivaleras y abordar algunas de sus piezas más épicas. Los momentos más sinfónicos fueron un buen contrapeso de los trallazos esperables, dando como resultado un concierto mucho más redondo que el ofrecido anteriormente en la ciudad.

Ampliar El concierto de Blind Guardian, este sábado, en el Rock Imperium. Pablo Sánchez / AGM

Por supuesto, este sábado tampoco faltó una buena ración de hard rock más clásico. Strangers fue la sorpresa del día en cuanto a fichajes nacionales, seguidos por otros conocidos del festival, FM, cuyo propuesta tremendamente ochentera y edulcorada no me convenció mucho más que el año anterior.

Sin embargo, el campeón de la sección hardrockera del día tuvo nombre propio: Michael Monroe. A pesar de que en España no es tan conocido como en su Finlandia natal, donde es toda una celebridad, se metió al festival en el bolsillo con una energía envidiable y una vitalidad contagiosa. Su rock alegre, cañero y con aires glam no es una fórmula especialmente novedosa, pero cuando el encargado de defenderla es una fuerza de la naturaleza que se come el escenario es cuando verdaderamente sucede la magia.