Jaime Urrutia será el artista invitado en el concierto de Texas en Murcia El compositor y cantante, Jaime Urrutia. / Ibolele El concierto se celebrará en la noche del 13 de julio en la Plaza de Toros de Murcia LA VERDAD Murcia. Lunes, 4 marzo 2019, 14:33

El compositor Jaime Urrutia será el artista invitado en el concierto de la famosa banda de música Texas, que se celebrará en la noche del 13 de julio en la Plaza de Toros de Murcia. Las entradas se pueden obtener en www.iboleleproducciones.com , www.entradasatualcance.com y Oficinas de Correos.

Hablar de Jaime Urrutia es hablar de la historia viva de la música en España. Sus éxitos y los de Gabinete Caligari siguen presentes a día de hoy en muchas listas de reproducción. Urrutia sigue su carrera en solitario con canciones como 'Al calor del amor en la barra de un bar', 'Camino Soria', 'Dónde Estás' o 'Cuatro rosas', entre otras.

Esa noche es en la que la mítica banda de los 90 regresa a Murcia 25 años después para celebrar sus más de 40 millones de discos vendidos y sus 30 años de carrera musical. Sus éxitos 'Say What You Want', 'Summer Son' o 'I don't Want a Lover' sonarán junto con los de Urrutia en la Región.