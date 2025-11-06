La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Siloé encabeza las primeras confirmaciones del festival lorquino. Fortaleza Sound

Fortaleza Sound de Lorca anuncia sus primeros artistas

La tercera edición se celebrará los días 26 y 27 de junio de 2026

LA VERDAD

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:27

Comenta

La tercera edición del festival Fortaleza Sound, que se celebrará los días 26 Y 27 de junio de 2026, en la ciudad de Lorca, presenta un avance de su programación con cuatro nombres nacionales. Localizada en el suroeste de la Región de Murcia, La Ciudad del Sol será escenario artístico y cultural, de una programación de conciertos ubicados en el Huerto de la Rueda y una programación especial enfocada al descubrimiento emergente, con escenarios y actuaciones sorpresa colaborativas por la ciudad. Fortaleza Sound presenta, además, «uno de los modelos más destacados en inclusión y accesibilidad del panorama festivalero español».

Siloé encabeza las primeras confirmaciones. La banda vallisoletana presentará su nuevo trabajo en Fortaleza Sound, que será el escenario elegido para presentarlo en la Región de Murcia. También visitará Lorca Anabel Lee, de Terrasa, comienzan en 2019 para formar una banda con influencias desde el punk británico y el Noise, pasando por el New Wave y el Punk Rock, actualmente se encuentran presentando su último trabajo. Los sevillanos Victorias se encuentran presentando 'Emocional'. Y finalmente, Nuevos Vicios, una banda valenciana de Indie-Rock , que se caracteriza por un sonido enérgico con letras sobre la realidad de los jóvenes de hoy en día. En 2026 llegan a Lorca, para presentar 'Futuro Obsoleto', su primer trabajo dentro de su primera gira nacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía blinda la puerta de Urgencias del Parchís, en Cartagena, tras la muerte de un hombre de 68 años
  2. 2 Aemet avisa de lluvias y tormentas: cómo afectarán a la Región de Murcia
  3. 3 Abre un nuevo supermercado 24 horas en Murcia: cafetería, estanco, papelería y otros servicios
  4. 4 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  5. 5

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC
  6. 6

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  7. 7 La planta superior del murciano mercado de Verónicas quedará sin uso tras el fin de las obras de rehabilitación
  8. 8

    Fortuna se quita la ropa por la lucha contra el cáncer
  9. 9 Once trucos fiscales que puedes aplicar antes de que acabe el año para pagar menos en la próxima Declaración de la Renta
  10. 10 Un camión sufre un aparatoso accidente en la autovía A-30 en Cieza por el reventón de un neumático

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Fortaleza Sound de Lorca anuncia sus primeros artistas

Fortaleza Sound de Lorca anuncia sus primeros artistas