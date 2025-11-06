Fortaleza Sound de Lorca anuncia sus primeros artistas

LA VERDAD Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:27 Comenta Compartir

La tercera edición del festival Fortaleza Sound, que se celebrará los días 26 Y 27 de junio de 2026, en la ciudad de Lorca, presenta un avance de su programación con cuatro nombres nacionales. Localizada en el suroeste de la Región de Murcia, La Ciudad del Sol será escenario artístico y cultural, de una programación de conciertos ubicados en el Huerto de la Rueda y una programación especial enfocada al descubrimiento emergente, con escenarios y actuaciones sorpresa colaborativas por la ciudad. Fortaleza Sound presenta, además, «uno de los modelos más destacados en inclusión y accesibilidad del panorama festivalero español».

Siloé encabeza las primeras confirmaciones. La banda vallisoletana presentará su nuevo trabajo en Fortaleza Sound, que será el escenario elegido para presentarlo en la Región de Murcia. También visitará Lorca Anabel Lee, de Terrasa, comienzan en 2019 para formar una banda con influencias desde el punk británico y el Noise, pasando por el New Wave y el Punk Rock, actualmente se encuentran presentando su último trabajo. Los sevillanos Victorias se encuentran presentando 'Emocional'. Y finalmente, Nuevos Vicios, una banda valenciana de Indie-Rock , que se caracteriza por un sonido enérgico con letras sobre la realidad de los jóvenes de hoy en día. En 2026 llegan a Lorca, para presentar 'Futuro Obsoleto', su primer trabajo dentro de su primera gira nacional.