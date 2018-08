Madonna, sesenta años de escándalos Madonna, cantante nortemaericana, adopta una pose sensual durante la sesión fotográfica para promocionar una gira por el continente europeo. / AP La policía de Toronto amenazó con arrestarla si fingía mastubarse en el escenario en una de sus giras COLPISA / AFP Lunes, 13 agosto 2018, 20:13

Objeto de polémica durante décadas, Madonna (Bay City, 16 de agosto de 1958) se resiste a dejar de manifestarse abiertamente sobre una sexualidad sin complejos, lo que ha contribuido a su reputación de superestrella. Durante 60 años de vida ha tenido tiempo para encadenar numerosos escándalos.

Al lanzar sus primeros premios para vídeos musicales en 1984, MTV imprimió rápidamente, con un impresionante espectáculo de Madonna, un toque de antigüedad a las galas como los Grammys o los Óscar. En esa actuación, la estrella pop apareció en el escenario sobre un enorme pastel de bodas cantando 'Like a Virgin'. Estaba descalza y usaba un sexy vestido de novia con un cinturón bajo el cual una inscripción decía: «Juguete para niño». Mientras interpretó el tema, la cantante se contorsionó por el suelo dejando ver su atrevida ropa interior. Así quedó forjada su reputación de chica mala, que continuó afinando en cada vídeo futuro.

El tema 'Like a Prayer' provocó un escándalo en 1989 con un vídeo difundido en MTV, amplificado por el hecho de que Pepsi lo usó con fines publicitarios. Alternando imágenes con clara connotación sexual y religiosas, se ve a Madonna hacer el amor con la estatua de un santo negro que cobra vida y baila frente a las cruces en llamas, símbolo del movimiento del Ku Klux Klan. El Vaticano protestó y los movimientos religiosos amenazaron con boicotear a Pepsi, que renunció bajo presión a su campaña publicitaria con la cantante.

Madonna reincide un año más tarde y provoca tal controversia que incluso MTV se niega a transmitir su video que acompaña al tema 'Justify My Love'. Dirigido por el fotógrafo de moda francés Jean-Baptiste Mondino, 'Justify My Love' representa prácticas como la esclavitud y otras en un hotel. Los actores confesaron más tarde que la línea entre el espectáculo y la realidad había sido muy tenue durante el rodaje. La polémica llevó a que la cantante y el vídeo de 'Justify My Love' batieran récords de ventas, antes de la aparición de YouTube.

Madonna provocó varios escándalos también en sus giras, varias de las cuales le reportaron más de cien millones de dólares. Su gira 'Blond Ambition' en 1990 fue sumamente atrevida con su celebración del sexo y, junto con los bailarines, de la homosexualidad, bastante menos aceptada en ese momento. Las coreografías incluían movimientos y gestos como de masturbación con Madonna mientras ella cantaba 'Like a Prayer', una escena que llevó incluso a la policía de Toronto, en Canadá, a advertirle que podía ser arrestada, lo que la llevó a desistir. Fue durante esta misma gira que Madonna adoptó los sujetadores cónicos diseñados por Jean-Paul Gaultier y que a menudo se asocian a su imagen.

Madonna muestra deliberadamente un pezón durante el recital que ofrece en Turquía. / Archivo

Incluso algunos de sus admiradores consideraron en 1992 que ella fue demasiado lejos al publicar un libro titulado 'Sex'. La publicación contiene imágenes de la cantante en posiciones sugerentes, que incluyen hasta a un perro. El libro fue un éxito de ventas pero eclipsó un poco el disco 'Erotica' lanzado simultáneamente. Madonna ha reiterado en varias ocasiones que no se arrepiente de haber sacado este libro. Hay quienes sostienen que 'Sex' marcó el preámbulo de la posterior explosión de la pornografía.

Britney Spears (i) y Madonna se besan en la boca durante la ceremonia de premios de la MTV. / Julie Jacobson (AP)

Madonna se ha convertido en una suerte de hermana mayor para muchas en la profesión, y sigue teniendo éxito en hacer que se hable siempre de ella. En los premios de vídeos MTV en 2003, la cantante besó apasionadamente a sus «hermanas menores», Christina Aguilera y Britney Spears. Finalmente, la súperestrella hizo una aparición sorpresa en el festival de Coachella en California en 2015, cuando causó sensación al besar apasionadamente al rapero Drake.