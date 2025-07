Il Divo: «Siempre recordaremos a Carlos como el gran cantante y ser humano que fue»

Alberto Alcázar Murcia Martes, 22 de julio 2025, 01:10 | Actualizado 01:49h. Compartir

Los cuatro divos que acercaron la melodía clásica a todos los oídos lo harán al unísono y frente a casi 4.000 personas esta noche, a las diez, en el Estadio Enrique Roca de Murcia. Il Divo despliega su «elegancia y esencia» con la nueva gira 'XX Aniversary Tour' para celebrar las dos décadas de su carrera artística. El nuevo disco conmemorativo se aventura con versiones tan actuales y heterogeneas como las de 'Despacito', 'Crazy' o 'Talking to the moon'. Un trabajo en el que se han involucrado de manera especial con una canción original, escrita por Sebastien Izambard y David Miller, así como con una letra propia de Urs Bühler: 'No tengo nada'. Además, el barítono Steven LaBrie debuta en un álbum de la formación, ocupando el lugar del español Carlos Marín, a quien tanto la gira como el disco supondrá un homenaje, sobre todo en España. Unos días antes del arranque de su gira por España, contestan a LA VERDAD entre actos de promoción.

–¿Cómo valoran este camino que ya dura dos décadas?

–Hemos recorrido el mundo entero durante veinte años. Es un privilegio excepcional; ha sido un viaje mágico, lleno de momentos hermosos e inolvidables. Nos sentimos muy afortunados de vivir lo y de compartir nuestra música con personas de todo el mundo, llevando felicidad a nuestro público.

–¿Qué nos pueden contar de este nuevo disco conmemorativo?

–Es un disco de celebración por los veinte años del grupo. Hemos seleccionado canciones muy bellas y cargadas de emoción. Algunas más actuales, otras más clásicas, pero todas fieles a la esencia del cuarteto, con arreglos épicos. Lo más bonito de este trabajo es que nos involucramos completamente en el proceso creativo.

IN MEMORIAM «Siempre recordaremos a Carlos como un gran cantante y ser humano. Cuando suena, él está presente»

–En el disco incluyen una versión de 'Despacito'. ¿Es fácil seguir innovando tras veinte años?

–El secreto está en encontrar canciones que nos inspiren. Esa chispa puede surgir en cualquier momento o lugar. Una vez que tienes una melodía que te toca, el resto fluye con el intercambio de ideas entre los cuatro. La idea de versionar 'Despacito' nació al escuchar a dos músicos tocando arpa y violín frente al Palacio Real de Madrid. La melodía era tan hermosa que dijimos: «Aquí hay algo mucho más profundo que una canción de reguetón».

–Han dado algunos retoques a su imagen: ahora llevan barba y usan trajes más coloridos.

–Han pasado veinte años y, con el tiempo, hemos ganado seguridad y libertad para expresar nuestras personalidades individuales. Nos sentimos más cómodos mostrando quiénes somos. Aun así, la esencia y elegancia del grupo sigue siendo lo más importante.

–¿Cómo será el espectáculo que ofrecerán en Murcia?

–Prepárense para una noche llena de emoción, pasión y romanticismo. Este concierto lo hemos llevado por todo el mundo, y Murcia será una de las últimas ciudades en disfrutar del espectáculo conmemorativo del veinte aniversario. Además, cerramos el tour en España, un país que sentimos como nuestro hogar.

–¿Cuál ha sido el mayor reto para el grupo?

–El mayor desafío, y al mismo tiempo lo más gratificante, ha sido lograr encontrarnos musicalmente los cuatro en un punto común. Cada uno aporta ideas y estilos distintos, y esa fusión de visiones es la que nos permite crear juntos. Esa dinámica es clave para mantenernos unidos y seguir adelante. Es, sin duda, una de las razones por las que nuestra música tiene tanta fuerza.

CINCO VOCES «Acabamos de anunciar una colaboración con Isabel Pantoja, una figura icónica de la música española»

–En España es inevitable recordar a Carlos Marín. ¿De qué manera está presente?

–Siempre recordaremos a Carlos como el gran cantante y ser humano que fue. Para nosotros, y para los fans, cuando suena él está presente. Siempre lo llevamos con nosotros, en el corazón y sobre el escenario. Tras su fallecimiento, hicimos una gira mundial de homenaje en 2022. Fue muy difícil. Compartimos 18 años con él, llenos de momentos únicos. Sentimos que era necesario rendirle tributo. Un año después, arrancamos la gira 'A New Day Tour' y grabamos el disco del veinte aniversario. Invitamos a Steven a unirse y a cantar con nosotros como nuevo integrante del grupo. Tras finalizar el 'XX Anniversary Tour', iniciaremos una gira por Latinoamérica, donde presentaremos los grandes éxitos del cuarteto.

–¿Cuál creen que es su aportanción al panorama musical?

–Hemos acercado la música clásica al gran público. Esperamos haber contribuido a romper la idea de que solo es para una élite. La música clásica también puede emocionar, conmover y llegar a todos. Creemos que nuestro recorrido en el mundo del crossover ha ayudado a derribar fronteras en la música.

–¿Cuál ha sido el momento más feliz que han vivido juntos?

–Cada noche, al salir del escenario y saber que nuestro público regresa a casa con una sonrisa, con el corazón y el alma llenos de amor. Ese es el momento más feliz.

–Después de colaborar con muchos artistas diferentes, ¿alguno que les haya sorprendido?

–A lo largo de nuestra carrera hemos colaborado con artistas como Barbra Streisand y Celine Dion. Y acabamos anunciar una colaboración muy especial con Isabel Pantoja, una figura icónica de la música española. Nos ha invitado a grabar una de sus nuevas canciones, y estamos realmente emocionados por compartir ese momento con una artista de su talla.

–Una canción de Il Divo para conmemorar los veinte años

–'Adagio' representa nuestra esencia más pura. Es una fusión perfecta entre la música clásica y la popular. En su arreglo, cada voz entra en el momento justo, creando una armonía que va mucho más allá de lo que se lograría con una sola voz. Podrán disfrutarla en el concierto de Murcia, que esperamos que les emocione tanto como a nosotros.