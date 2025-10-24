Concierto y coloquio para recordar al músico Nacho Para en Cartagena Jazz

LA VERDAD Cartagena Viernes, 24 de octubre 2025, 00:11 Comenta Compartir

El Jazz Cartagena, organizado por el Ayuntamiento, rendirá homenaje a Nacho Para, fallecido hace un año, figura clave en la escena musical cartagenera y alma de la banda Bantastic Fand, quien dejó su huella en nuestro festival. El jueves 30 de octubre, a las 18:30 horas, el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy acogerá una mesa redonda sobre el artista, con entrada libre y, a las 20:30 horas, arrancará el concierto que ofrecerá su banda. Paloma del Cerro, Paco del Cerro, Carlos Campoy, Iván Estefanía y Fernando Rubio se subirán al escenario acompañados de artistas invitados, y reinterpretarán parte del cuidado repertorio de Nacho. Entradas en www.jazz.cartagena.es

Fallecido en diciembre de 2024, Nacho fue mucho más que un músico: fue un narrador de emociones, un defensor de la música sincera y un apasionado de la vida. Su legado artístico y humano lo convirtió en una presencia imprescindible, tanto para la ciudad de Cartagena como para quienes valoran la música hecha con alma. Antes del concierto que ofrecerá Bantastic Fand, a las 18:30 horas arrancará una mesa redonda en el salón de actos del Luzzy, donde músicos, periodistas y amigos de Nacho conversarán sobre su figura. En ella participarán Joserra Rodrigo, activista musical, escritor y fundador de El Club del LP, quien coordinará la mesa; Juan José Vicedo, abogado, profesor universitario y escritor; Alberto Frutos [crítico musical de LA VERDAD], Miguel López, periodista especializado en Classic Rock, y Carlos Santos, dirige el programa 'Entre dos luces' de RNE. Será una velada de recuerdos compartidos, donde se pondrá en valor su obra y su forma de estar en el mundo: cercana, honesta y generosa. Una fiesta de la palabra y la música, como a él le hubiera gustado. Entrada libre, hasta completar aforo.

