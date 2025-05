Carlos Toro, letrista de 'Resistiré': «El reguetón no es solo una involución musical, sino humana»

Antonio Paniagua Madrid Martes, 13 de mayo 2025, 18:20 Comenta Compartir

'Resistiré' es una de esas canciones que trascienden los confines de música para convertirse en un himno. La cantaron los argentinos en los tiempos duros del corralito, cuando en 2001 cundió el pánico financiero y el gobierno impuso restricciones a la retirada de depósitos bancarios. La expresidenta chilena Michelle Bachelet la entonó al visitar un colegio de niños discapacitados. Y Estela Raval, la voz femenina de Los Cinco Latinos, la hizo suya para darse ánimos cuando le detectaron un cáncer de mama. Pero de verdad se convirtió en un cántico de lucha contra la adversidad durante la pandemia del coronavirus, cuando la gente se asomó a los balcones para disipar el miedo y aplaudir a los trabajadores sanitarios al compás del estribillo del Dúo Dinámico.

El tema se popularizó aún más cuando formó parte de la banda sonora de '¡Átame!', de Pedro Almodóvar, película en cuyo final Antonio Banderas, Loles León y Victoria Abril la cantan en una escena memorable.

Casi 37 años después de que fuera compuesta por Manuel de la Calva (música) y Carlos Toro (letra), la Sociedad General de Autores (SGAE) rinde tributo a sus creadores, que siguen ingresando derechos de autor por el tema, incansablemente reproducido por las plataformas de música, radios, televisiones, internet… «Es la canción de mi vida y la del Dúo Dinámico. No ha salvado vidas, eso también lo diré. No ha sido una vacuna, pero sí ha servido como terapia».

De Demis Roussos a Franco Battiato

Es probablemente la creación que más derechos ha reportado a Carlos Toro, y eso que este compositor y periodista deportivo es autor de numerosos éxitos, como 'Desesperada', para la cantante Marta Sánchez; 'Mamá, quiero ser artista' (Concha Velasco); 'Si te vas' (Paloma San Basilio); 'Tiro-liro' (Radio Topolino Orquesta); 'Te amo' (Umberto Tozzi), o las sintonías de 'Campeones' y 'Oliver y Benji'. Pero es que, además, sus letras estuvieron en boca de Marisol, Demis Roussos y Franco Battiato.

Sobra decirlo, pero es un amante de la música. Bebe los vientos por el country, la música francesa, la canción de autor, la copla, la zarzuela, la ópera, el pop y el rock. «Escucho de todo, menos las porquerías esas del reguetón, que son basura. Lo de ahora no es ya solo una involución musical, sino humana».

'Resistiré', todo un elogio del sobreponerse al infortunio, tiene su origen, aunque suene paradójico, en Camilo José Cela. Manuel de la Calva escuchó decir el lema 'Quien resiste, vence' al escritor durante la entrega de los Premios Príncipe de Asturias en 1987, máxima que el Nobel incluyó en su escudo del marquesado de Iria Flavia. El verdadero padre del aforismo fue el poeta satírico latino Aulo Persio Flaco ('Qui resistit, vincit'), cuyas palabras han sido invocadas luego sin cesar por mucha gente, entre ellos Juan Negrín, presidente del Gobierno durante la II República, en la defensa de Madrid en tiempos de la Guerra Civil.

Lo extraño es que una canción que está grabada de forma indeleble en la memoria sentimental de españoles y latinoamericanos, Carlos Toro la creara en un santiamén. «La hice en un par de horas», dice Toro.

El autor desmiente que 'Resistiré' sea un homenaje a su padre, Carlos Toro Gallego, un comunista detenido y condenado por un tribunal militar a la pena de muerte por un delito de rebelión durante la dictadura de Franco, aunque su pena fue conmutada por 30 años de cárcel. Sí es cierto, en cambio, que la canción destila un sentimiento de desazón, fruto de una ruptura sentimental que había sufrido el letrista. «Cuando duerma con la soledad», «cuando me acorralen los recuerdos», «cuando me apuñale la nostalgia» son algunos de los versos de la pieza que expresan mayor sufrimiento, aunque al final se imponga la esperanza. «Soy muy pesimista respecto a la vida; tengo un concepto bastante negativo de las cosas. Pero no escribo solamente cosas tristonas. No ando llorando por las esquinas. Ni tomo pastillas ni voy al psiquiatra», argumenta Toro.

Resistiré era el primer corte de la cara A del disco 'En forma' y se colocó entre los puestos 10 y 20 de las listas de éxito. Era el momento propicio para que el Dúo Dinámico relanzara su carrera, cuando Ramón Arcusa y Manuel de la Calva acababan de entrar en la sesentena y querían reverdecer sus laureles.

Si la canción forma parte del cancionero popular es porque muchos la han hecho suya e incorporado a su repertorio, desde El Consorcio a Raphael. Incluso grupos de rock como Los Muertos de Cristo y Los Porretas han hecho versiones con resonancias punkis. Quien no la conoce es porque no quiere, ya que se ha traducido al francés, inglés, italiano, finés y hasta a la lengua de signos.

¿Y qué piensa Carlos Toro del mensaje que transmite la canción? ¿Es verdad que quien resiste, gana? «Todo vencedor ha resistido antes, pero no todo resistente es un vencedor».

Carlos Toro, solo o en compañía de otros, ha compuesto unas 1.300 canciones. Y publicadas, incluidas adaptaciones y originales, unas 800, «muchas de ellas con escaso o nulo éxito». Porque, como dice, «muchas son las llamadas y pocas las elegidas». Nunca se sabe cuándo un tema va a dar un pelotazo. «Una buena música, una buena letra, un buen artista, una buena grabación y una buena promoción no aseguran el éxito, pero no tenerlos sí asegura el fracaso».

Toro siempre quiso ser cantautor, actuó en 'El Gran Musical', en el Palacio de los Deportes de Madrid, y estuvo a punto de firmar con RCA, pero al final Luis Eduardo Aute se interpuso en su camino. No es que el artista tuviera la culpa, pero los gerifaltes de la industria musical le dijeron que Aute se parecía mucho a él, y al final los directivos de su casa de discos cambiaron y la cosa no cuajó.

Si en el negocio de la música lleva 60 años, en el del periodismo deportivo trabaja desde hace 40. Fue socio fundador de 'El Mundo', donde ha escrito sobre atletismo, ciclismo, natación y, cuando se tercia, de defensa. Y es que Toro, un hombre culto que adora la literatura, lo lee todo sobre embarcaciones de guerra, misiles y aviones.