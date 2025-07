Dúos con elixir (II): «Là ci darem la mano» de Don Giovanni

Uno de los grandes mitos de la Historia Universal es el de Don Juan, personaje que adquirió su máxima dimensión humana en la ópera de ... Wolfgang Amadeus Mozart sobre el libreto de Lorenzo Da Ponte. El compositor de Salzburgo etiquetó a su Don Giovanni como un drama giocoso ya que siendo una ópera cómica aparecen personajes serios.

La fuerza dramática de la música y texto del binomio Mozart-Da Ponte convierten a Don Giovanni en una ópera única cuyas grabaciones discográficas pueden escucharse a partir de cualquier fragmento sin que decaigan las buenas sensaciones que emanan de esta obra de arte.

Para analizar la ópera y cada uno de los personajes habría que extenderse en demasía en un espacio previsto para comentar uno de los dúos más famosos de la historia de la música, 'Là ci darem la mano' en la Escena Novena del Primer Acto de Don Giovanni, donde Don Juan, el personaje principal, trata de seducir a Zerlina, una campesina que lejos de ser un alma cándida, intuye las intenciones de un noble por el que siente tanta atracción que se activan sus más escondidas tentaciones.

Don Giovanni es una figura atractivo¡a para hombres y mujeres a pesar de su carácter disoluto y mujeriego. Todos los personajes femeninos que aparecen en la ópera están enamorados de él y, posiblemente, esa atracción se extienda también a la audiencia.

Mozart describe con tanta maestría a los personajes, que su música los hace creíbles en todo momento. Don Giovanni es un amante que conquista a cada mujer de forma individual con tanta autenticidad y pasión que no puede considerarse despreciable por ello, a pesar de que no mantenga el compromiso más allá del momento de la seducción.

En el dúo 'Là ci darem la mano', Don Juan aprovecha que se queda a solas con la campesina Zerlina para manifestarle lo feliz que se siente por el instante de intimidad . Para cortejarla la embauca con las expresiones «Zerlinetta», «carita de oro», «rostro azucarado, «ojos briboncillos», «labios bellos», «deditos blancos» y «olor a rosas» al tiempo que le manifiesta su intención de desposarla en su condición de «hombre honesto» y «noble caballero», invitándola a una estancia privada donde: «Allí nos daremos la mano, allí me dirás que sí. Mira, no está lejos; partamos, mi bien, de aquí». Dentro de la mente de Zerlina surge la duda: «Quisiera y no quisiera; me tiembla un poco el corazón. Feliz, es verdad, sería, más aún podéis burlarme».

La insistencia del noble es definitiva cuando afirma: «Yo cambiaré tu suerte» y ambos convencidos de sus intenciones entonan: «Vayamos, vayamos, bien mío, a aliviar las penas de un inocente amor». Finalmente, aparece Doña Elvira, una burgalesa ultrajada tiempo atrás por Don Giovanni, que le impide incorporar a Zerlina en su amplio catálogo de conquistas.

Para disfrutar de este dúo les sugiero la versión que grabaron el barítono Cesare Siepi con la soprano Erna Berger en 1953 con la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Wilhelm Furtwängler, una auténtica maravilla. Pueden que no se puedan quitar esta melodía de la cabeza en unos días, lo cual no es nada peligroso para la salud.