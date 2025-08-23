La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un momento de la actuación, este viernes. Pablo Sánchez / AGM

Belter Souls comparte sus estelas en el mar de Cartagena

La compañía murciana estrena en la ciudad portuaria 'Mediterráneo', un espectáculo íntimo repleto de clásicos de la música y la palabra en castellano

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:14

«La verdad no existe, además, y el mundo es sólo música». La frase, preciosa y poética como un trébol de cuatro hojas, corresponde a ' ... La luz difícil', excelsa obra literaria firmada por el escritor colombiano Tomás González, se hizo evidencia y gesto cómplice en 'Mediterráneo', el espectáculo que la compañía de música y artes escénicas Belter Souls defendió por primera vez en la noche del pasado viernes sobre el escenario del Auditorio Paco Martín de Cartagena.

