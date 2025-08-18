La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Bailaores del Ballet Español en una escena de 'Mosaiko Flamenco'. SDLHM

El Ballet Español de Murcia lleva hoy el flamenco a Los Alcázares

'Mosaiko flamenco', que se podrá ver en la Semana de la Huerta y el Mar, transporta a un viaje emocional y visual entre tarantos, alegrías, bulerías y tangos

LA VERDAD

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:43

Tras cuatro jornadas de aforos completos y mucho folclore, la 53 Semana Internacional de la Huerta y el Mar propone para este martes un espectáculo diferente que conecta con el arte jondo. Se trata de 'Mosaiko Flamenco', la obra con la que el Ballet Español de Murcia-Compañía Carmen y Matilde Rubio, la agrupación más longeva de la Región, celebrará en Los Alcázares su 40 aniversario.

El viaje emocional y visual transcurrirá a través de un conjunto de piezas, fragmentos únicos que se unen en una historia que muestra el flamenco más puro y expresivo, con un lenguaje propio que pondrá en valor este arte declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Será este martes en la Plaza Manuel Floreal Menárquez a las 22:30 horas con acceso gratuito hasta completar aforo.

Matilde Rubio se acompaña en la composición musical y directo del guitarrista flamenco Faustino Fernández y su cuadro en este espectáculo en el que participan diez artistas en escena entre taranto, seguiriya, tangos, alegrías o bulerías. Una experiencia que conquistará no solo a los vecinos del municipio, sino a todos aquellos que quieran conectar con este arte a través de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final de la ola de calor en la Región de Murcia ya tiene fecha: los termómetros caerán diez grados y volverá la lluvia
  2. 2 Declarados varios incendios en Cieza, Moratalla y Abarán tras la caída de rayos
  3. 3 El último día de la ola de calor se ceba con la Región de Murcia: estas son las localidades que superan los 44 grados
  4. 4 Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña
  5. 5 Estas son las calles que se quedarán sin luz entre el 18 y el 22 de agosto en la Región de Murcia
  6. 6 Arrestada por golpear en la cara a un médico en Urgencias del hospital de Molina
  7. 7

    Una Murcia de postal que ya solo existe en los archivos
  8. 8

    Luz verde para finalizar una urbanización en Algezares con hasta 200 viviendas más
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10

    Pedreño matiza sus declaraciones sobre los médicos sin MIR tras un aluvión de críticas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Ballet Español de Murcia lleva hoy el flamenco a Los Alcázares

El Ballet Español de Murcia lleva hoy el flamenco a Los Alcázares