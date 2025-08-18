El Ballet Español de Murcia lleva hoy el flamenco a Los Alcázares 'Mosaiko flamenco', que se podrá ver en la Semana de la Huerta y el Mar, transporta a un viaje emocional y visual entre tarantos, alegrías, bulerías y tangos

Tras cuatro jornadas de aforos completos y mucho folclore, la 53 Semana Internacional de la Huerta y el Mar propone para este martes un espectáculo diferente que conecta con el arte jondo. Se trata de 'Mosaiko Flamenco', la obra con la que el Ballet Español de Murcia-Compañía Carmen y Matilde Rubio, la agrupación más longeva de la Región, celebrará en Los Alcázares su 40 aniversario.

El viaje emocional y visual transcurrirá a través de un conjunto de piezas, fragmentos únicos que se unen en una historia que muestra el flamenco más puro y expresivo, con un lenguaje propio que pondrá en valor este arte declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Será este martes en la Plaza Manuel Floreal Menárquez a las 22:30 horas con acceso gratuito hasta completar aforo.

Matilde Rubio se acompaña en la composición musical y directo del guitarrista flamenco Faustino Fernández y su cuadro en este espectáculo en el que participan diez artistas en escena entre taranto, seguiriya, tangos, alegrías o bulerías. Una experiencia que conquistará no solo a los vecinos del municipio, sino a todos aquellos que quieran conectar con este arte a través de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar.