El Auditorio Víctor Villegas acoge hoy el concierto más especial de La Tempestad Por primera vez se podrá escuchar en Murcia la integral de los 'Conciertos para dos, tres y cuatro claves' de Johann Sebastian Bach

La Sala Narciso Yepes del Auditorio Víctor Villegas de Murcia acoge este martes el concierto más especial de La Tempestad: por primera vez se podrá escuchar en Murcia la integral de los conciertos para dos, tres y cuatro claves de Bach. El comienzo está programado a las 20:00 horas. Bajo la dirección de Silvia Márquez Chulilla, junto a los clavecinistas Alfonso Sebastián, Javier Artigas y Javier Núñez, intervendrán también los músicos de La Tempestad Peter Biely (violín), Lorea Aranzasti (violín), Antonio Clares (viola), Guillermo Turina (violonchelo) y Jorge Muñoz (contrabajo).

El programa, según detalló la formación, reúne seis conciertos, tres para dos claves, dos para tres claves y uno para cuatro claves. Este último, el Concierto para cuatro claves en La menor, BWV 1065 merece una mención especial y será el que cierre la velada. Se trata de una obra única en su género, ya que Bach realizó un arreglo del Concierto para cuatro violines en Si menor de Antonio Vivaldi. La colección de la que forma parte había llegado años antes a manos de Bach, despertando en él un profundo encandilamiento.

La propuesta musical recreará el espíritu del mítico Café Zimmermann de Leipzig de la década de 1730, donde semanalmente se daban cita para tocar, a uno o varios teclados, los virtuosos alumnos del propio Johann Sebastian Bach. «Cada vez que interpretamos estos conciertos se renueva la sensación de estar en diálogo con la energía creadora de Bach, pero también con la de sus discípulos, que tocaban en el legendario café de Leipzig», asegura la directora, Silvia Márquez.

La Tempestad ya ha presentado este programa con gran éxito en escenarios de referencia como Daroca (2014) y Zaragoza (2021). Ahora, Murcia podrá vivir por primera vez esta experiencia irrepetible, enmarcada en la temporada 2025/26 del Auditorio Víctor Villegas de la capital murciana. Un aspecto especialmente relevante de esta cita será la presencia de cuatro claves construidos por prestigiosos artesanos contemporáneos, inspirados en modelos históricos. Los instrumentos que sonarán sobre el escenario han sido realizados por Raúl M. Sevillano (2000) [Clave de dos teclados, ravalement de Ruckers], Joop Klinkhamer (2000) [Clave de dos teclados, copia de Labrèche, c. 1680], Titus Crijnen (2011) [Clave de dos teclados, copia de Ruckers, 1624] y Andrea Restelli (2011) [Clave de un teclado, copia de Antunes, 1785].

Admiración por Vivaldi

Mención aparte merece el Concierto para cuatro claves BWV 1065, insiste Márquez, pues es «único en su especie y también el único en el que el material original no es propio, sino de Vivaldi, pues se trata de un arreglo de su Concierto para cuatro violines en Si menor (el n.o 10 de L'Estro Armonico), colección que había llegado años antes a manos de Bach y por la que sentía admiración».