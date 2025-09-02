La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Antonio García, cantante de Arde Bogotá, durante un concierto celebrado el pasado julio en Cartagena. Pablo Sánchez / AGM

Arde Bogotá anuncia una gira mundial que pasará por Estados Unidos, Latinoamérica y parte de Europa

Se trata de un primer anuncio de fechas y no se descarta que nuevas ciudades se vayan incorporando al cartel próximamente

LA VERDAD

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:50

La fulgurante carrera de Arde Bogotá terminará el año sumando un nuevo hito: una ambiciosa gira internacional que llevará a la banda cartagenera a tocar en México y en las ciudades norteamericanas de Miami, Chicago y Nueva York durante el mes de noviembre.

El 'World Tour' de Arde Bogotá continuará en 2026 con actuaciones en Bogotá y Medellín los días 19 y 21 de febrero, respectivamente, y conciertos en Lisboa, Oporto, Londres, París, Bruselas, Berlín y Milán durante el mes de mayo. Se trata de un primer anuncio de fechas y no se descarta que nuevas ciudades se vayan incorporando al cartel de la gira próximamente.

«Nos vamos de paseo por nuevos lugares. No vamos a quedarnos sin ver vuestras caras guapas», declaró la banda cartagenera a través de sus redes sociales.

Las entradas para la gira internacional de Arde Bogotá saldrán a la venta el próximo lunes, 8 de septiembre. El grupo ha habilitado un formulario para recibir acceso anticipado a los enlaces de venta.

Tras llenar el WiZink Center de Madridi y dos fechas de gran formato en Cartagena, en esta gira Arde Bogotá volverá a apostar por la intensidad de las salas, donde «la cercanía con el público se convierte en pura energía y la conexión es absoluta». Un regreso a los escenarios en los que se forjó la formación, pero ahora a escala internacional.

